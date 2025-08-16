Dráma a magyar válogatott focista meccsén, azonnal félbe kellett szakítani

Drámai jelentről marad emlékezetes a Schäfer Andrással felálló Union Berlin Német Kupa-meccse. A fővárosiak kiütéses, 5-0-ás győzelemmel jutottak tovább a negyedosztályú Gütersloh ellen, de a 47. percben megfagyott a levegő a stadionban, amikor a berlini kapus, Frederik Rönnow elfehéredve csuklott össze, és azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Drámai jelentről marad emlékezetes a Schäfer Andrással felálló Union Berlin Német Kupa-meccse Fotó: Bernd Thissen / Northfoto

A mérkőzést azonnal félbe kellett szakítani, az orvosi stáb a kábultnak tűnő játékos nyakát és fejét hűtötte, majd kórházba szállították. A helyi sajtó szerint a focista hőgutát kaphatott.

Nem nézett ki jól, szédült. Nem olyasvalakiről beszélünk, aki önszántából elhagyná a kaput

- fogalmazott Steffen Baumgart vezetőedző.

Schäfer András végigjátszotta a meccset Fotó: David Inderlied / Northfoto

A magyar válogatott középpályás a kezdőcsapatban kapott helyet a mérkőzésen, és nagyszerű teljesítményének köszönhetően végigjátszotta a találkozót. Miközben a kispadon ott volt Aljoscha Kemlein is, akinek az első tétmeccsen egy perc sem jutott. Igaz, a 21 éves középpályás júliusban tért vissza a sérüléséből, de korábban kijelentette, szeretné visszaszerezni a helyét a kezdőben, amivel akár Schäfert is kiszoríthatná a középpályáról.