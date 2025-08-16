UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma a magyar válogatott focista meccsén, azonnal félbe kellett szakítani

Schafer András
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 18:40
drámamentő
Elfehéredve csuklott össze a focista. Félbe kellett szakítani Schäfer Andrásék meccsét.
B.
A szerző cikkei

Drámai jelentről marad emlékezetes a Schäfer Andrással felálló Union Berlin Német Kupa-meccse. A fővárosiak kiütéses, 5-0-ás győzelemmel jutottak tovább a negyedosztályú Gütersloh ellen, de a 47. percben megfagyott a levegő a stadionban, amikor a berlini kapus, Frederik Rönnow elfehéredve csuklott össze, és azonnal jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Arminia Bielefeld - Werder Bremen
Drámai jelentről marad emlékezetes a Schäfer Andrással felálló Union Berlin Német Kupa-meccse Fotó: Bernd Thissen / Northfoto

A mérkőzést azonnal félbe kellett szakítani, az orvosi stáb a kábultnak tűnő játékos nyakát és fejét hűtötte, majd kórházba szállították. A helyi sajtó szerint a focista hőgutát kaphatott.

Nem nézett ki jól, szédült. Nem olyasvalakiről beszélünk, aki önszántából elhagyná a kaput

- fogalmazott Steffen Baumgart vezetőedző.

Schäfer András végigjátszotta a meccset

FC Gütersloh - 1. FC Union Berlin
Schäfer András végigjátszotta a meccset Fotó: David Inderlied / Northfoto

A magyar válogatott középpályás a kezdőcsapatban kapott helyet a mérkőzésen, és nagyszerű teljesítményének köszönhetően végigjátszotta a találkozót. Miközben a kispadon ott volt Aljoscha Kemlein is, akinek az első tétmeccsen egy perc sem jutott. Igaz, a 21 éves középpályás júliusban tért vissza a sérüléséből, de korábban kijelentette, szeretné visszaszerezni a helyét a kezdőben, amivel akár Schäfert is kiszoríthatná a középpályáról.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu