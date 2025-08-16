R-GO koncert, beszélgetés Taylor Swiftről, Mesterségek Ünnepe - vasárnapi kiemelt programok a Szent István Napon

Családi programokkal, kézműves foglalkozásokkal és változatos koncertekkel várja a látogatókat a Szent István Nap rendezvénysorozat vasárnapi etapja. A Retro Tabán fő fellépője ezen a napon Szikora Robi és az R-GO lesz, előttük Roy & Ádám, valamint a Ladánybene 27 fokozza a hangulatot.
A lágyabb dallamok kedvelőinek ismét a Panorama Classical felé lesz érdemes elsétálniuk, a Filozófusok kertjében ugyanis először Fazekas Gergely tart Dalszerelőműhelyt, ahol Taylor Swift titkát boncolgatja, majd fellép a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar, interaktív gyerekműsort tart a Danubia Ütőegyüttes, és lesz Hangszersimogató is, középpontban a fúvósokkal.
A Szabadrét Fesztiválon ismét déltől este 10-ig tart majd a buli, a zenéket egyebek mellett Meter Makto, Metha és Lotfi Begi keverik. Akár pokrócon ücsörgés, akár átszellemült táncolás a terv, itt az elektronikus zene kedvelői biztosan jól érzik majd magukat.
Emellett a Szentháromság téren és a Dísz téren is változatos programokkal, nemzetközi fellépőkkel és kiállítókkal vár mindenkit a Mesterségek Ünnepe, a részletes program a linken olvasható.
A Szent István Nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.
