Ártatlan diétának indult, Tamara kis híján belehalt

Hánytatás és hashajtó. Mindkettő népszerű azok körében, akik valamilyen evészavarban szenvednek. Sz. Tamarának óvodás kora óta baja volt a súlyával. Gyógytornára is küldték, merthogy kicsit duci volt. Később hirtelen fogyott rengeteget.

Tamara hirtelen fogyott sokat Fotó: TV2/Napló

A családomban is elég meghatározó volt, hogy ki hogyan néz ki, ez nagyon fontos volt. Anyukámnak is nagyon fontos volt, a dédnagymamámnak is. A dédnagymamámtól jött ez az egész. És így én is éreztem magamban nyomást arra, hogy bizonyosféleképpen nézzek ki

- mondta el a TV2 Napló kamerája előtt Tamara.

Hirtelen fogyott, nagyon sokat

Tamaránál 12 éves korában kezdődtek a problémák, amikor elkezdett serdülni. Elmondása szerint egy ártalmatlan diétának indult, és többet kezdett sportolni. A környezetétől pozitív visszajelzéseket kapott, ez pedig további fogyásra sarkallta. Hirtelen fogyott és sokat.

A nyár végén még egészséges volt a testsúlyom, és pár hónap alatt 10 kilót fogytam. Az alapvetően normál testalkatomból. Szóval egészen elképesztő mértékű volt a fogyás, ami akkor történt

– magyarázta Tamara, aki nem árulta el, hogy pontosan mennyit mutatott akkor a mérleg, de azt igen, hogy 3-assal kezdődött a testsúlya.

Sorstársa, L. Zsófia, aki ma már mentálhigiéniás szakember, úgy nyilatkozott a betegségének kezdetéről, hogy az otthoni közege nem volt túl biztonságos és szeretettek teli.

– Már eleve ez is adta, hogy így az étel felé fordultam vigaszként. Meg az is kellemetlen volt, hogy nagyon sok veszekedés volt otthon és volt, hogy becsempésztem csokiszeleteket, hogy hétvégén ne kelljen kimennem reggelizni a szüleimhez - emlékszik vissza Zsófia. Hozzátette: úgy érezte, ő csak teher a szülei számára, ez pedig elindította őt a lejtőn.

Zsófia Fotó: TV2/Napló

Dr. Babusa Bernadett klinikai szakpszichológus szerint az evészavar onnantól kóros, amikor már uralja a gondolatokat, a mindennapokat. Szerinte az anorexiának több árulkodó jele is van.

Nagyon bő ruhákat kezdenek hordani, hogy ne lehessen észrevenni a fogyás különféle jeleit. A testhőmérséklet csökken, tehát az anorexiások folyamatosan fáznak. Hideg a kezük, a lábuk.

A pszichológus hozzátette: figyelmeztető jel lehet még az extrém mértékű testmozgás, a hangulatingadozás és a depresszió is.