Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Curtis kifakadt Majkáról: ilyen a kapcsolatuk a szakítás után

Curtis
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 13:00
barátságCurtis MajkaMajkabalhé
A magyar zenei élet egyik legnagyobb kérdése évek óta, hogy vajon kibékülhet-e valaha Majka és Curtis. A Belehalok óta eltelt több mint egy évtized, több szakítás, újrakezdés és nyilvános konfliktus után Curtis most Miskovits Marcinak beszélt arról, lát-e bármilyen esélyt arra, hogy egyszer még rendeződjön a kapcsolatuk. A válasz sokakat meglepett.

A Majka Curtis duó az elmúlt tíz év magyar pop- és hiphoptörténetének egyik legfontosabb formációja volt. A Belehalok című slágerük országos ismertséget hozott számukra, és úgy tűnt, a BLR-rel kiegészült hármas hosszú éveken keresztül megbonthatatlan lesz. A történet azonban 2014-ben fordulatot vett, amikor BLR kivált a csapatból, majd 2018-ban a közönség előtt zajlott le az első nagy szakítás. A rajongók a mai napig azt remélik, hogy idővel visszatalálnak egymáshoz. Vajon tényleg? Erre magától Széki Attilától, azaz Curtistől kaptuk meg a választ.

Majka és Curtis
A Curtis Majka formáció évekig meghatározó duója volt a magyar szórakoztatóiparnak (Fotó: Bors)

Curtis lezárta a történetet: „Szép volt, jó volt, ennyi volt” 

Most Miskovits Marci műsorában Curtis ismét megszólalt a témában. A kérdés, amely a rajongókat évek óta foglalkoztatja: van-e esély arra, hogy valaha kibéküljenek?

Curtis válasza egyértelmű volt:
 

Szerintem nem kell rendezni, mert nincs közös témánk, nincs miről beszélni. Mi már a vége felé sem beszélgettünk igazán, megcsináltuk a koncertet és kész. Én csinálom a saját dolgomat, ő is a sajátját, és ez így van jól.

Hozzátette, hogy a Majka–Curtis formáció a magyar poptörténelem egyik megkerülhetetlen fejezete lesz, dehogy lát-e esélyt arra, hogy valaha újra együtt álljanak színpadra?
 

Volt, ami volt. Szép volt, jó volt, ennyi volt.

5S5A7257
Curtis drogproblémái helyrehozhatatlan konfliktusokhoz vezettek (Fotó: Vendel Lajos)

Egyértelművé tette, hogy a közös múlt értékét nem vitatja, és büszke arra az időszakra, amit együtt értek el, ám mindezt már lezárt fejezetként kezeli. Szerinte mindkettejük számára jobb, ha külön folytatják, hiszen a saját útjukon találták meg azt a szabadságot és kreativitást, amelyre szükségük van.

Úgy tűnik tehát, hogy a békülésre, amelyben sokan még reménykedtek, Curtis szerint már nincs valódi esély. A történet, amely éveken át foglalkoztatta a közönséget, lezárult: a múlt fontos és szép emlék marad, de a közös jövő már nem része a tervnek.

Majka Curtis
Majka és Curtis valószínűleg soha többé nem állnak össze újra

Majka és Curtis konfliktusának rövid kronológiája 

  • 2011–2014: Közös sikerek :A Belehalok és több sláger országos ismertséget hozott, a Majka–Curtis–BLR formáció verhetetlennek tűnt.
  • 2014: BLR távozása: BLR kilépett a trióból – ez volt az első repedés a csapatban.
  • 2018: Nyilvános szakítás: Majka a SZIN-en bejelentette, hogy Curtis drogproblémái miatt nem tudnak együtt dolgozni.
  • 2019–2020: Újrakezdés kísérlete: Curtis elvonóra ment, majd bejelentették a közös turnét – úgy tűnt, rendeződik a viszony.
  • 2022: Második szakítás: Curtis nem jelent meg egy fellépésen, ismét különváltak, és mindketten a szólókarrierjükre koncentráltak.
  • Curtis pénzügyi sérelmei: Posztjában arról írt, hogy szerinte Majka több pénzt tett el a közös koncertekből.
  • Majka kemény válasza: Azt állította, Curtis elferdíti a valóságot, és a döntést ők hozták meg helyette.

Curtis mostani nyilatkozata: „Nincs mit rendezni.” Szerinte lezárult a közös történet – szép volt, jó volt, de véget ért.

@miskovitsmarci Majka-Curtis viszony napjainkban #fy #fyp #neked #nekedbe #foryouu ♬ eredeti hang - miskovitsmarci

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu