Curtis kifakadt Majkáról: ilyen a kapcsolatuk a szakítás után

A Majka Curtis duó az elmúlt tíz év magyar pop- és hiphoptörténetének egyik legfontosabb formációja volt. A Belehalok című slágerük országos ismertséget hozott számukra, és úgy tűnt, a BLR-rel kiegészült hármas hosszú éveken keresztül megbonthatatlan lesz. A történet azonban 2014-ben fordulatot vett, amikor BLR kivált a csapatból, majd 2018-ban a közönség előtt zajlott le az első nagy szakítás. A rajongók a mai napig azt remélik, hogy idővel visszatalálnak egymáshoz. Vajon tényleg? Erre magától Széki Attilától, azaz Curtistől kaptuk meg a választ.
Most Miskovits Marci műsorában Curtis ismét megszólalt a témában. A kérdés, amely a rajongókat évek óta foglalkoztatja: van-e esély arra, hogy valaha kibéküljenek?
Curtis válasza egyértelmű volt:
Szerintem nem kell rendezni, mert nincs közös témánk, nincs miről beszélni. Mi már a vége felé sem beszélgettünk igazán, megcsináltuk a koncertet és kész. Én csinálom a saját dolgomat, ő is a sajátját, és ez így van jól.
Hozzátette, hogy a Majka–Curtis formáció a magyar poptörténelem egyik megkerülhetetlen fejezete lesz, dehogy lát-e esélyt arra, hogy valaha újra együtt álljanak színpadra?
Volt, ami volt. Szép volt, jó volt, ennyi volt.
Egyértelművé tette, hogy a közös múlt értékét nem vitatja, és büszke arra az időszakra, amit együtt értek el, ám mindezt már lezárt fejezetként kezeli. Szerinte mindkettejük számára jobb, ha külön folytatják, hiszen a saját útjukon találták meg azt a szabadságot és kreativitást, amelyre szükségük van.
Úgy tűnik tehát, hogy a békülésre, amelyben sokan még reménykedtek, Curtis szerint már nincs valódi esély. A történet, amely éveken át foglalkoztatta a közönséget, lezárult: a múlt fontos és szép emlék marad, de a közös jövő már nem része a tervnek.
