Curtis kifakadt Majkáról: ilyen a kapcsolatuk a szakítás után

A Majka Curtis duó az elmúlt tíz év magyar pop- és hiphoptörténetének egyik legfontosabb formációja volt. A Belehalok című slágerük országos ismertséget hozott számukra, és úgy tűnt, a BLR-rel kiegészült hármas hosszú éveken keresztül megbonthatatlan lesz. A történet azonban 2014-ben fordulatot vett, amikor BLR kivált a csapatból, majd 2018-ban a közönség előtt zajlott le az első nagy szakítás. A rajongók a mai napig azt remélik, hogy idővel visszatalálnak egymáshoz. Vajon tényleg? Erre magától Széki Attilától, azaz Curtistől kaptuk meg a választ.

A Curtis Majka formáció évekig meghatározó duója volt a magyar szórakoztatóiparnak (Fotó: Bors)

Curtis lezárta a történetet: „Szép volt, jó volt, ennyi volt”

Most Miskovits Marci műsorában Curtis ismét megszólalt a témában. A kérdés, amely a rajongókat évek óta foglalkoztatja: van-e esély arra, hogy valaha kibéküljenek?

Curtis válasza egyértelmű volt:



Szerintem nem kell rendezni, mert nincs közös témánk, nincs miről beszélni. Mi már a vége felé sem beszélgettünk igazán, megcsináltuk a koncertet és kész. Én csinálom a saját dolgomat, ő is a sajátját, és ez így van jól.

Hozzátette, hogy a Majka–Curtis formáció a magyar poptörténelem egyik megkerülhetetlen fejezete lesz, dehogy lát-e esélyt arra, hogy valaha újra együtt álljanak színpadra?



Volt, ami volt. Szép volt, jó volt, ennyi volt.

Curtis drogproblémái helyrehozhatatlan konfliktusokhoz vezettek (Fotó: Vendel Lajos)

Egyértelművé tette, hogy a közös múlt értékét nem vitatja, és büszke arra az időszakra, amit együtt értek el, ám mindezt már lezárt fejezetként kezeli. Szerinte mindkettejük számára jobb, ha külön folytatják, hiszen a saját útjukon találták meg azt a szabadságot és kreativitást, amelyre szükségük van.

Úgy tűnik tehát, hogy a békülésre, amelyben sokan még reménykedtek, Curtis szerint már nincs valódi esély. A történet, amely éveken át foglalkoztatta a közönséget, lezárult: a múlt fontos és szép emlék marad, de a közös jövő már nem része a tervnek.

Majka és Curtis valószínűleg soha többé nem állnak össze újra

Majka és Curtis konfliktusának rövid kronológiája

2011–2014: Közös sikerek : A Belehalok és több sláger országos ismertséget hozott, a Majka–Curtis–BLR formáció verhetetlennek tűnt.

A és több sláger országos ismertséget hozott, a Majka–Curtis–BLR formáció verhetetlennek tűnt. 2014: BLR távozása: BLR kilépett a trióból – ez volt az első repedés a csapatban.

BLR kilépett a trióból – ez volt az első repedés a csapatban. 2018: Nyilvános szakítás: Majka a SZIN-en bejelentette, hogy Curtis drogproblémái miatt nem tudnak együtt dolgozni.

Majka a SZIN-en bejelentette, hogy Curtis drogproblémái miatt nem tudnak együtt dolgozni. 2019–2020: Újrakezdés kísérlete: Curtis elvonóra ment, majd bejelentették a közös turnét – úgy tűnt, rendeződik a viszony.

Curtis elvonóra ment, majd bejelentették a közös turnét – úgy tűnt, rendeződik a viszony. 2022: Második szakítás: Curtis nem jelent meg egy fellépésen, ismét különváltak, és mindketten a szólókarrierjükre koncentráltak.

Curtis nem jelent meg egy fellépésen, ismét különváltak, és mindketten a szólókarrierjükre koncentráltak. Curtis pénzügyi sérelmei: Posztjában arról írt, hogy szerinte Majka több pénzt tett el a közös koncertekből.

Posztjában arról írt, hogy szerinte Majka több pénzt tett el a közös koncertekből. Majka kemény válasza: Azt állította, Curtis elferdíti a valóságot, és a döntést ők hozták meg helyette.

Curtis mostani nyilatkozata: „Nincs mit rendezni.” Szerinte lezárult a közös történet – szép volt, jó volt, de véget ért.