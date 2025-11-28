Hűha: bikiniben mutatta meg magát Metzker Viki

Elhagyta az országot Metzker Viki nem is akárkivel, hanem férjével, a most szülinapos Ferenczei Gáborral. A rendkívül népszerű lemezlovas nyaral, és egy ideig nem is terveznek hazatérni Dubajból.

Metzker Viki merészebb fotót posztolt

Fotó: Instagram

Metzker Viki nyaralni ment

Bár a lemezlovas sajnos foglalt, de a követőit nem fosztja meg szexi képeitől, amiket a közösségi médiában szokott posztolni – a népszerű DJ nem rest megmutatni magát.

Elhoztam szülinapjára a babyt Dubaiba! Még egy hétig nem szándékozunk hazamenni… hát kit szeretnek ennyire?

- fűzte fotójához, megjelölve férjét.

Bármennyire is nyaral, azért egy szexi, férjével közös fotóval meglepte rajongóit, bikinis képére rengeteg kedvelés érkezett. Nem is szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk Metzker Vikit: