Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Stefánia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hűha: bikiniben mutatta meg magát Metzker Viki

Metzker Viki
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 28. 13:30
djdubaiFerenczei Gáborszülinap
Vadító fotót posztolt a népszerű lemezlovas. Metzker Viki férje mellett pózolt legutóbbi képükön.

Elhagyta az országot Metzker Viki nem is akárkivel, hanem férjével, a most szülinapos Ferenczei Gáborral. A rendkívül népszerű lemezlovas nyaral, és egy ideig nem is terveznek hazatérni Dubajból.

Metzker Viki
Metzker Viki merészebb fotót posztolt
Fotó: Instagram

Metzker Viki nyaralni ment

Bár a lemezlovas sajnos foglalt, de a követőit nem fosztja meg szexi képeitől, amiket a közösségi médiában szokott posztolni – a népszerű DJ nem rest megmutatni magát.

Elhoztam szülinapjára a babyt Dubaiba! Még egy hétig nem szándékozunk hazamenni… hát kit szeretnek ennyire?

- fűzte fotójához, megjelölve férjét.

Bármennyire is nyaral, azért egy szexi, férjével közös fotóval meglepte rajongóit, bikinis képére rengeteg kedvelés érkezett. Nem is szaporítjuk tovább a szót, mutatjuk Metzker Vikit:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu