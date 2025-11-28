Nagy bejelentést tett a Spar, ilyenre még nem volt példa

November 27-től újra megnyitott az INTERSPAR az Allee-ban: immár az új dizájn mellett bővített és prémium termékválaszték is vár a vevőkre. A 3800 négyzetméteres üzlet tele van újdonságokkal és jó lehetőségekkel, melyekért érdemes betérni oda!

Megújult INTERSPAR az Allee-ban /Fotó: SPAR

Különleges fogások is elérhetők a megújult INTERSPAR-ban

A pékáru-, hús- és halrészleg teljesen megújult. A steak- és húsérlelő részlegen akár 60 napos érlelésű különlegességek várnak, a halpultnál napi beszállítású friss fogásokkal – köztük osztrigával is – találkozhatsz. A sushi-pult és az olasz gourmet sarok helyben készült finomságait (pizza, focaccia, friss gyümölcslevek, smoothie-k) se hagyd ki!

Az Allee INTERSPAR-ban a csemegpult is új köntösbe öltözött. Frissen készített saláták, szendvicsek és hidegtálak sorakoznak a pultban, a SPAR enjoy. convenience termékcsalád pedig azoknak szól, akik rohanás közben is szeretnének finomat és táplálót választani.

Ha háztartási és konyhai eszközöket keresel, vagy praktikus lakberendezési megoldásokat, esetleg egy kedves ajándékot, akkor sem fogsz csalódni. A polcokon textíliák, konyhai kiegészítők és ajándékötletek sorakoznak.

Ha valami igazán különlegesre vágysz, az ital- és édességrészlegen garantáltan találsz kedvedre valót. A SPAR BOR Világban a hétköznapi asztali boroktól a prémium tételekig minden megtalálható, a több mint háromszázféle sör és hétszázféle üdítő közül pedig sok hűtve is elérhető. Az édes pillanatokat az exkluzív Lindt csokoládékínálat biztosítja, amely külön polcfelületen kapott helyet. És Emellett több mint négyszázféle mirelit, valamint a kibővített hűtött és szárazáru választék gondoskodik arról, hogy mindig legyen kéznél valami finom és praktikus megoldás.

Önkiszolgáló és hagyományos kasszák

A megújult kasszazóna a gyors és kényelmes fizetésről szól: tíz önkiszolgáló és tizenkét hagyományos kassza várja a vevőket. A SPAR az „on the go” vásárlókra is gondolt - az önkiszolgáló kasszáknál található széles hűtött-ital kínálatból pillanatok alatt beszerezhetsz egy frissítőt. A hagyományos kasszák egy része gyorsfizetőként működik, így a néhány termékkel érkezők is villámgyorsan végezhetnek.