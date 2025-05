Sötétbe borulhatnak az óceánok: aggasztó dologra figyelmeztettek a kutatók

Az elmúlt két évtizedben a Föld óceánjainak egyötöde, azaz mintegy 75 millió négyzetkilométernyi vízfelület, sötétségbe borult, az Oceanographic Magazine friss tanulmánya szerint. A jelenséget a kutatók 2003 és 2022 között figyelték meg, és óceán sötétedésnek nevezték el, mivel egyre kevesebb napfény hatol le a fotikus, más néven fényzónába, abba a felső vízrétegbe, ahol a tengeri élet 90%-a koncentrálódik.

A szokatlan eseménynek súlyos következményei lehetnek a Föld jövőjére tekintettel. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

A Plymouth Egyetem és a Plymouth Tengerkutató Laboratórium szakértői szerint az óceán 9%-ában, ami egy Afrikánál is nagyobb területet ölel fel, a fotikus zóna több mint 50 méterrel zsugorodott, 2,6%-án pedig több mint 100 méterrel. Bár a teljes következmények egyelőre nem ismertek, a tudósok attól tartanak, hogy ez a bolygó tengeri fajainak jelentős részét, illetve az óceán által nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat összességében is érintheti.

Ugyanakkor nem minden olyan sötét és kilátástalan. A világ óceánjainak körülbelül 10%-a, ugyanebben az időszakban valójában világosabbá vált, aminek hátterében valószínűleg a planktonközösségek változása, a csapadékviszonyok és a mezőgazdasági szennyeződések állhatnak.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az óceán felszíne megváltoztatta színét az elmúlt 20 évben, feltehetően a planktonközösségek változásainak következtében. Azonban a mi eredményeink arra utalnak, hogy ezek a változások széles körű sötétedést idéznek elő, ami csökkenti azon óceáni területek nagyságát, amelyeket azok az állatok használnak, amelyek túlélésükhöz és szaporodásukhoz a nap- és holdfényre támaszkodnak.

- mondta Dr. Thomas Davies, a Plymouth Egyetem tengerbiológusa.

A kutató kiemelte, hogy a fényveszteség nemcsak a tengeri életet, hanem az emberiséget is sújtja, ugyanis mi magunk is az óceán fotikus zónái által biztosított levegőre, halállományra, klímavédelmi képességeire és a bolygó egészségi állapotára építünk.

Az elsötétedés leginkább az Északi- és Déli-sarkvidéket, valamint a Golf-áramlatot érinti, olyan területeket, amelyek már most is drámai átalakulásokon mennek keresztül a klímaváltozás miatt.

Az óceán sokkal dinamikusabb, mint azt sokan gondolnák. A fényviszonyok óriási mértékben változnak akár egyetlen nap alatt is, és azok az állatok, amelyek viselkedése a fényhez kötött, különösen érzékenyek ezekre a változásokra.

- tette hozzá Tim Smyth professzor.