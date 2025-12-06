George Clooney nem köntörfalazott: elárulta, ki a legjobb Batman – A válasz mindenkit megdöbbentett

Mióta a gothami denevérjelmezes igazságosztó 1939-ben először jelent meg a DC-képregények hasábjain, aligha tudnánk olyan szuperhőst mondani, amelyik népszerűbb lenne nála, talán csak Supermanért, és a rivális Marvel reklámarcáért, Pókemberért rajongnak többen világszerte. A karakter sztorijait úgy kapkodták el már a kezdeti években az újságárusoknál, mint a cukrot, így nem meglepő módon már négy évvel képregényes debütálása után négy évvel, 1943-ban Lewis Wilson jóvoltából bemutatkozhatott a tévében is. Azóta pedig pont egy tucat színész bújhatott Batman bőrébe, legutóbb az a Robert Pattinson, akinek második Batman-mozija évek óta nem akar elkészülni. A rajongóknak pedig az évek óta folyamatosan vitaalapanyagként szolgál, hogy melyikőjük is volt a legjobb. Erre az örökös kérdésre most meg is érkezett a válasz, méghozzá egy igen váratlan helyről.

A George Clooney-filmek szégyenfoltja: a Batman és Robin, mely sokak számára bűnös élvezetnek számít (Fotó: KPA/ Northfoto)

Hogy ki a legjobb Batman? Elég megkérdezni George Clooney-t

A ’90-es évek szívtiprója új, a héten debütált Netflix-tragikomédiája, a Jay Kelly kapcsán adott interjút a Moviewebnek, mely során elhangzott egy ártatlanul feltett kérdés, miszerint melyik a George Clooney-filmek közül a legismertebb. A kétszeres Oscar-díjas sztár megdöbbentő válaszában egy másik, sokkal égetőbb kérdésre is reagált:

Nos, szerintem a Batman és Robin, nem gondolod? Én vagyok a legjobb Batman… Na, jó, ez igazából csak egy poén, amit gyakran elsütök. És látom, ahogy az emberek szeme… egyszerűen csak kikerekedik, és azt gondolják: »Hogy mondhatsz ilyet?!«

− viccelődött a riporterrel Clooney.

George Clooney Batman-filmekben látott legröhejesebb kosztümje mai napig nevetség tárgya a fanok körében (Fotó: WARNER BROS. PICTURES)

Az egyébként többnyire a legrosszabb Batmanként emlegetett, ősz hajú sármőrt legutóbb nem is olyan régen, 2023-ban láthattuk Bruce Wayne szerepében, a botrányhős Ezra Miller Flash – A villám című mozijában. És nem véletlenül írtuk Batman polgári nevét, mert Clooney ugyanis akkor nem öltötte magára a hírhedt, mellbimbóval ellátott kosztümét. Így adta magát a kérdés, hogy erre valaha ismét sor kerül-e majd a jövőben, amire a színész határozottan azt mondta: „Nincs annyi kábítószer a világon, hogy ezt megint megtegyem.”