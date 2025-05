Ezt az egy dolgot kérték Maddie McCann szülei, amikor kiderült, ki lehet a tettes

18 évvel ezelőtt, egy portugáliai nyaralás közben, Praia da Luzban nyoma veszett egy akkor hároméves brit kislánynak, akinek a neve azóta világszerte ismert lett: Madeleine McCann (avagy ahogy sokan emlegetik, Maddie) rejtélye azóta sem oldódott meg. Még azt sem tudni, él-e a gyermek vagy sem. Noha sajnos ez utóbbi a valószínűbb, a szülők máig reménykednek. Szemük fénye szobáját azóta is érintetlenül hagyták, hátha egyszer visszatér hozzájuk a gyermekük.

Portugáliában veszett nyoma Madeleine McCann-nak Fotó: Fernando Camino / GettyImages

Ezt az egy dolgot kérték Madeleine McCann szülei

Az ügyben sokáig szinte semmilyen előrelépés nem történt, aztán 2020-ban felmerült egy lehetséges elkövető neve: C. Brueckner jelenleg is börtönben ül egy másik ügy miatt. Közben gőzerővel nyomoznak a hatóságok, és lassacskán úgy tűnik, szorul a hurok a feltételezett tettes körül: épp sikerült feltörniük a régi levelezéseit, a pedofil férfi e-mailjeiből és Skype-beszélgetéseiből pedig megrázó üzenetek tűnnek ki. Sajnos azonban a perdöntő bizonyíték továbbra is hiányzik.

A Mirror a fejlemények és az évforduló kapcsán (épp májusban tűnt el Maddie) felidézte, mi volt az egyetlen dolog, amit a kislány szülei, Kate és Gerry McCann kértek, amikor Brueckner először képbe került: békét, megnyugvást. Legnagyobb fájdalmuk ugyanis a bizonytalanságból ered. Ez még annál is rosszabb, mintha tudnák, pontosan milyen szörnyűség történt gyermekükkel.

Mindig csak egyetlen dolgot szerettünk volna, megtalálni őt., felfedni az igazságot, és a tetteseket az igazságszolgáltatás elé állítani. Soha nem adjuk fel, hogy életben találjuk Madeleine-t, ugyanakkor bármi is legyen a végkifejlet, tudnunk kell, mi lett vele, hogy békére leljünk

– jelentették ki.