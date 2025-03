Megbotránkoztató részleteket közölt a látnok: "Már tudom, mi történt Madeleine McCann-nel"

A világ egyik legnagyobb rejtélye még mindig az, hogy vajon mi történt a kis Madeleine McCann-nel. A tüneményes szőkeség 17 éve eltűnt. Ügye valósággal sokkolta az egész világot, és sokan még a mai napig hisznek abban, hogy a kislány valahol életben van, csak nem tudja magáról, hogy ki is ő valójában. Maddie Portugáliában nyaralt a szüleivel és ikertestvéreivel, amikor 3 éves korában eltűnt a szállodából, esete pedig azóta is rejtély. Az elsőszámú gyanúsított C. Brueckner, aki abban az időben pont ebben a nyaralóövezetben rabolt és erőszakolt meg embereket - írtuk meg korábban. Azóta már többen előálltak azzal, hogy valójában ők Maddie felnőtt verziói, a DNS-tesztek azonban ezt sosem igazolták. Most azonban egy látnok olyat állított, amitől az egész világ szeme kikerekedett.

Mindenki tudni szeretné, mi történt a kis Maddie-vel

Egy ismert látnok, Jenna Amy Acton döbbenetes vallomást tett. A látnok, aki tartot kártyákkal és látomásokkal dolgozik, már akkor megjövendölte, hogy hol fogják megtalálni a nemrégiben szintén eltűnt fiút, Jay Slatert, amikor a rendőrség a forró nyomot még nem szimatolta ki. A jóslatai pedig valóra váltak, ugyanis valóban az általa mondott helyen volt a fiú. Most Maddie-vel kapcsolatban törtek rá látomások, és úgy tűnik, hasznos tippekkel láthatná el a nyomozókat.

Idén újra nagy lendülettel folytatják a kis Maddie utáni nyomozást a rendőrök. Portugáliában folytatják a megkezdett munkát, és bíznak abban, hogy hamarosan megoldják a rejtélyt. Most pedig ezzel kapcsolatban Jenna Amy Acton látok is kiadott egy közleményt:

Már tudom, mi történt Madeleine McCann-nel

- kezdte mondandóját, majd kitért a részletekre.

Elmondása szerint a tarot kártya és a víziói is homályos nyomokat adnak neki, de az impulzusai egyértelműek: valamilyen köze van az elektromosságnak a kislány eltűnéséhez.

Úgy érzem, hogy ami történt, az nem volt megtervezve. Olyan ez, mint egy természeti katasztrófa

- mondta, majd színes filctollakkal azt is lerajzolta, hogy a látomásai mit sugalltak neki. A víziói folyamatosan egy portugál körforgalomhoz vezették őt, amelynek a közepén egy villanypózna vagy lámpaoszlop van, így tehát biztos abban, hogy ennek a körforgalomnak köze van a kislányhoz. Ez egy hatalmas körforgalom, körülötte pedig homokos út húzódik.

Csónak, hegyek, homok, csillag az égen, valakit cipelnek, térfigyelő kamerák és visszhangok egy alagútban

- ezek azok a kulcsszavak, amelyeket kiemelt a látnok, és szerinte a rendőrségnek is ezen a nyomon kellene elindulni - írja a DailyStar.