Szentkirályi Alexandra ismertette a Budapesti Digitális Polgári Kör küldetését

Képzeld el Budapestet úgy, ahogy mindig is szeretted volna! Tiszta utcákkal, zöld parkokkal, biztonságos közlekedéssel, nyugodt és barátságos légkörrel. A Budapesti Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy ezeket az álmokat tervekké, a terveket pedig tettekké alakítsuk. Ez a mi digitális találkozó helyünk, ahol megismerheted mások ötleteit, és hozzáteheted te is a sajátodat, aztán együtt találjuk ki, hogy mi legyen a következő lépés. Itt nem csak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen. Ha szereted Budapestet, és ha hiszel benne, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, akkor itt a helyed. Csatlakozz, és legyünk együtt részesei ennek a közös gondolkodásnak.