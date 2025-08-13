UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Szentkirályi Alexandra ismertette a Budapesti Digitális Polgári Kör küldetését

Szentkirályi Alexandra
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 11:55
A budapesti Fidesz-frakció vezetője új online közösséget hívott életre.

Szentkirályi Alexandra célja, hogy a fővárosban élők közös ötletekkel és kezdeményezésekkel tegyék élhetőbbé Budapestet.

Képzeld el Budapestet úgy, ahogy mindig is szeretted volna! Tiszta utcákkal, zöld parkokkal, biztonságos közlekedéssel, nyugodt és barátságos légkörrel. A Budapesti Digitális Polgári Kör azért jött létre, hogy ezeket az álmokat tervekké, a terveket pedig tettekké alakítsuk. Ez a mi digitális találkozó helyünk, ahol megismerheted mások ötleteit, és hozzáteheted te is a sajátodat, aztán együtt találjuk ki, hogy mi legyen a következő lépés. Itt nem csak beszélünk, hanem együtt dolgozunk azon, hogy a városunk még jobb hely legyen. Ha szereted Budapestet, és ha hiszel benne, hogy lehet még élhetőbb és szerethetőbb, akkor itt a helyed. Csatlakozz, és legyünk együtt részesei ennek a közös gondolkodásnak. 

– fogalmazott a frakcióvezető.

Legfrissebb Facebook-videójában bemutatta a Budapesti Digitális Polgári Kört, amely azért jött létre, hogy a budapestiek együtt gondolkodjanak és cselekedjenek a város jövőjének alakításában.


 

