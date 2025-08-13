Ittasan, jogsi nélkül ütközött autónak egy sofőr a bevásárlóközpont parkolójában Kaposváron

Augusztus 11-én késő este anyagi kárral járó baleset történt Kaposvár egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sofőr alaposan ittas volt.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta az ittas vezetés veszélyeire a figyelmet. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Ittasan okozott kárt

Egy 21 éves helyi lakos autójával nekiütközött egy másik járműnek. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul az alkoholszonda is pozitív értékeket mutatott. A Kaposvári Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja, valamint engedély nélküli vezetés miatt indított ellene eljárást.

A rendőrség ismételten hangsúlyozza, hogy az alkohol tompítja a reflexeket, lassítja a reakcióidőt, és drasztikusan növeli a baleset kockázatát. Az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés nemcsak törvénysértés, hanem mások életének veszélyeztetése is.