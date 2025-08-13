UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
30°C Székesfehérvár

Ipoly névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ittasan, jogsi nélkül ütközött autónak egy sofőr a bevásárlóközpont parkolójában Kaposváron

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 11:32
jogosítványittas vezetés
Eljárást indított a rendőrség egy fiatal sofőr ellen indított eljárást, miután ittasan és vezetői engedély nélkül ült a volán mögé. Az eset kapcsán ismét felhívták a figyelmet az alkohol hatása alatt való vezetés veszélyeire.

Augusztus 11-én késő este anyagi kárral járó baleset történt Kaposvár egyik bevásárlóközpontjának parkolójában. A sofőr alaposan ittas volt.

A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta az ittas vezetés veszélyeire a figyelmet.
A rendőrség az eset kapcsán ismét felhívta az ittas vezetés veszélyeire a figyelmet. (Képünk illusztráció) Fotó: Freepik.com

Ittasan okozott kárt

Egy 21 éves helyi lakos autójával nekiütközött egy másik járműnek. A kiérkező rendőrök megállapították, hogy a sofőr nem rendelkezett vezetői engedéllyel, ráadásul az alkoholszonda is pozitív értékeket mutatott. A Kaposvári Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség gyanúja, valamint engedély nélküli vezetés miatt indított ellene eljárást.

A rendőrség ismételten hangsúlyozza, hogy az alkohol tompítja a reflexeket, lassítja a reakcióidőt, és drasztikusan növeli a baleset kockázatát. Az ittas vagy bódult állapotban történő vezetés nemcsak törvénysértés, hanem mások életének veszélyeztetése is.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu