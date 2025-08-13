Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.
A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi. Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.