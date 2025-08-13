Szijjártó Péter: Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat

Magyarország 3,5 éve szorgalmazza a tűzszünetet és a béketárgyalásokat - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az X-en szerdán közzétett üzenetében.

Hungary has been advocating a ceasefire and peace talks for 3.5 years. Ukraine would have been better off if @ZelenskyyUa had done the same. Hundreds of thousands of lives could have been saved and millions spared from fleeing their homes. https://t.co/VbKCyysIvF — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025





A tárcavezető az ukrán elnök bejegyzésére reagálva közölte: Ukrajna jobban járt volna, ha Volodimir Zelenszkij ugyanezt teszi. Több százezer ember életét lehetett volna megmenteni és millióknak nem kellett volna elmenekülniük otthonaikból - zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

