Váratlan szerelem vagy jól időzített marketing? Pamela Anderson és Liam Neeson románca felkavarja Hollywoodot!

A Mokka műsorában Dudás Viktor filmszakértő beszélt arról, mi is lehet a két színész, Pamela Anderson és Liam Neeson közt. Véleménye szerint nem ez lenne az első eset, hogy egy filmet ilyen módon próbálnak sikeresebbé tenni.

Pamela Anderson és Liam Neeson kapcsolata körül egyelőre rengeteg a kérdőjel (Fotó: Jens Kalaene)

,,Aztán majd néhány hónap múlva amikor már lecseng a film (…) akkor egyszer csak kiderül, hogy az egész tulajdonképpen bulvár hack volt.” – vélekedett a szakértő. Főleg, hogy talán ez lehet a film egyetlen sikeres pontja.



Nagyon nagyon más értékelhető dolog az új Csupasz Pisztolyban nem volt, azon kívül hogy ők utána a bulvárban összejöttek, szóval nagyon sok mindent nem tudunk róla elmondani.

A hírnév nem véd meg a csalódásoktól...

Viktor viszont nem tagadja: ,,érződni, hogy van köztük kémia”. Azonban, hogy ez meddig tart és mennyire őszinte, egyelőre titok marad. Ami kételkedésre adhat okot az a két színész eddigi szerelmi élete.

Liam Neeson ugyanis nem először esik szerelembe egy forgatás alatt: korábbi karrierje során több kolléganőjével is hírbe hozták már. A színésznő szerelmi élete pedig meglehetősen mozgalmas volt. Számos híres és kevésbé híres kapcsolaton is keresztül ment az évek alatt.

A két színész boldogabbnak tűnik, mint valaha (Fotó: Jens Kalaene)

Hollywood új duója, Pamela Anderson és Liam Neeson: meglepő, de működik!

Mégis ez a kapcsolat valahogy másnak tűnik. Liam-et felesége, Natasha Richardson tragikus halála óta ritkán láthattuk ennyire boldognak. Emellett többször is nyilatkozott Liam Neeson Pamela Andersonról, többek közt a Today Show vendégeként egyenesen azt mondta: „őrülten szerelmes vagyok Pamelába”.

Lehet, hogy 16 év özvegység után újra rátalált a szerelem?

Persze Pamela sem titkolózott, szerinte Liam ,,valódi úriember”, aki mellett nőnek érezheti magát, nem csak színésznőnek. A család pedig a jelek szerint pozitívan fogadja a kapcsolatot. Neeson fia, Daniel nyilvánosan támogatását fejezte ki. Joely Richardson, pedig szív emojival kommentálta a közös képeiket. Bármi is van a két filmes ikon közt, arra rámutattak, hogy a veszteségeken túl is meg lehet találni egymást és a boldogságot.



