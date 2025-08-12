AzahriahUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
Rendszámcsere buktatta le a drogos sofőrt - elkapták rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 12. 12:40
Egy egyszerű rendőri igazoltatás gyorsan komoly bűnügybe torkollott Bőnyben. A sofőr nem csak autója rendszámtábláit cserélte le, de kábítószert is birtokolt.

Kedden a Győri Rendőrkapitányság járőrei Bőnyben állítottak meg egy Mercedest, majd az okmányok és a jármű átvizsgálásakor kiderült, hogy a rajta lévő rendszámtáblák egy másik autóhoz tartoznak.

A helyzet tovább súlyosbodott, amikor a rendőrök droggyanús anyagokat és fogyasztáshoz szükséges eszközöket találtak az autóban. A sofőrt előállították, aki beismerte, hogy kábítószert fogyasztott, és saját maga cserélte ki a hatósági jelzéseket a járművön.

A férfi ellen kábítószer birtoklása vétség és egyedi azonosító jellel visszaélés bűntett miatt indult eljárás. A rendőrség hangsúlyozza, hogy továbbra is eltökélt céljuk a kábítószer kínálatának visszaszorítása és a terjesztői hálózatok felszámolása.

 

