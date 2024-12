"A jövőből jöttem" – állítja az élő Barbie-baba

Azt is állította: a testét elhagyva be tudja utazni a világot pillanatok alatt, valamint a jövőbe és a múltba is el tud látogatni. Ja, és ha ez nem lenne elég, természetesen (saját bevallása szerint) még idegen civilizációkkal is rendszeresen csevegett.

Nem a szavak szintjén kommunikálunk, hanem a fény nyelvén

– magyarázta, bármit is jelentsen ez...

Tíz évvel ezelőtt mindenki vele foglalkozott, ma már nincs annyira a reflektorfényben az időutazó Barbie Fotó: KAMA / Northfoto

Az utóbbi években egyébként látványosan kevesebbet lehetett hallani az egykor minden bulvárlapban szereplő hölgyről, pedig az Instagramon a mai napig aktív: közel kétmillió netező követi figyelemmel a mindennapjait.