Halálbüntetésként éli meg a börtönt Gyárfás Tamás – ezt mondta utoljára a volt producer

Gyárfás Tamás pénteken, (május 16.) 9.50 perckor kezdte meg büntetését a Váci Fegyház és Börtön intézményében. A Borsnak még bevonulása előtt adott interjút, ebben többek között arról is szólt, hogyan képzeli a következő esztendőket. Gyárfás Tamás ugyan Vácra vonult be, de korára való tekintettel nemsokára a kecskeméti börtönbe, az időskorú speciális részlegre helyezik át. Itt - mint korábban megírtuk -, a zárkákban nincs emeletes ágy, csúszásmentessé tették a burkolatot, kapaszkodókat helyeztek ki és segédeszközök is rendelkezésre állnak a mozgáshoz. A börtönorvos gyakorta ránéz klienseire, egyénre szabott terápiát írhat fel az időseknek, a pszichológus pedig rendszeresen felméri a mentális állapotukat. Természetesen, az időskorú rabok is tévézhetnek, olvashatnak, napilapokra fizethetnek elő, rádiózhatnak és állapotuktól függően, sportolhatnak. Ha állapotuk miatt szükséges, családtagjaikkal is gyakrabban találkozhatnak.

Gyárfás Tamás a jogerős ítélet után, a bíróságról távozóban Fotó: Hatlaczki Balazs

Gyárfás Tamás így várta a börtönt

A Borsnak adott utolsó, még szabadlábon adott interjújában idézünk tőle. Gyárfás Tamás ezt várja a következő időszakban.

Előnyt jelent, hogy jómódúként vonul be a börtönbe? Másképp fognak viszonyulni önhöz a rabok?

Gy. T.: Fogalmam sincs. Nem voltam még börtönben.

BORS: De, gondolom, Tasnádi Péterrel nemcsak az ágyipoloskákról beszélgettek, hanem a rabokról és a börtönhierarchiáról is kérdezte…

Gy. T.: Azt mondta: minden attól függ, kivel kerülök egy cellába. Hála a másodfokú bírósági ítéletnek, nem fegyházra ítéltek, akkor csak napi egy órára mehetnék az udvarra sétálni. Különben zárva az ajtó.

BORS: Hány ágyas cellát szeretne?

Gy. T.: Nem vagyok döntési helyzetben.

Gyárfás Tamás a váci börtön kapujában Fotó: HírTV

Ezt mondta Gyárfás Tamás ará váró magányról

Jól viselné a magányt?

Gy. T.: Nem tudom.

BORS: Barátkozni fog a börtönben? Kezdeményez beszélgetést?

Gy. T.: Sakk, kártya lehet nálad, de nem hiszem, hogy klubszoba-körülmények lesznek. Azt sem tudom, hogy fogom eltölteni az időmet, milyen munkát vállalok.

BORS: A Viszkis keramikus lett. Önt ez a szakma vonzza?

Gy. T.: Van, ami közelebb áll hozzám. Magyar-történelem szakos voltam, politikatudományokat, közgazdaságot tanultam, az újságíró főiskolát is elvégeztem. Jó lenne egy számítógép, mert akkor tudnék írni, egy börtönnaplót szívesen vezetnék. De ezek csak ötletek. Meg van adva, hogy mit lehet bevinni a börtönbe. Még a törülköző méretét is megszabták, maximum 70 centi széles és egy méter hosszú lehet. Ez azért van, hogy ne tudja a rab csíkokra vágni. Nehogy felakassza magát.