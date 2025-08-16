Hoppá: nem akárkivel utazott Las Vegasba Vajna Tímea

Vajna Tímea szó szerint a csillagok között repült – méghozzá nem akármilyen társaságban! A magyar üzletasszony mellett ugyanis a Backstreet Boys egyik legnagyobb ikonja, Kevin Scott Richardson foglalt helyet a repülőgépen. Igen, a 90-es évek poplegendás fiúbandájának sztárja, akiért egykor milliók rajongtak világszerte. Hogy pontosan miről beszélgettek az út során azt egyelőre homály fedi – de a tény önmagában is szenzáció. Hiszen nem mindennap fordul elő, hogy egy magyar celeb a világ egyik legismertebb popikonjával osztja meg az utazás élményét.
A történet itt még nem ért véget: Vajna Tímea, azaz Ráthonyi-Palácsik Tímea most éppen Las Vegasban élvezi a sztáréletet, ahol élőben láthatja a Backstreet Boyst a világ egyik legmodernebb koncerthelyszínén, a híres Sphere-ben. A show igazi kuriózum, nemcsak a nosztalgia miatt, hanem mert maga a helyszín is páratlan látványt kínál: 360 fokos fényorgona, hatalmas LED-felületek és olyan vizuális élmény, amelyet kevesen tapasztalhatnak meg. Nem is csoda, hogy a rajongóknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk – a legolcsóbb jegyek ára is 200 ezer forinttól indul. Ez azonban a legnagyobb Backstreet Boys-rajongókat egy cseppet sem riasztja el, hiszen a Sphere-be belépni olyan, mintha egy másik világba csöppenne az ember, ahol a zene, a látvány és az érzelmek tökéletesen olvadnak össze.
És ha már Tímea életének legünnepeltebb időszakaiban járunk – nemrég jött a legcsodásabb családi hír: megszületett második gyermeke, kislánya, Hailey. A baba a nyár igazi csodája lett, aki „beragyogta a lelkünket” – írta legújabb Instagram-posztjában Tímea, aki arról is mesélt: bár nagyon nehéz út vezetett odáig (tizenöt hormonkezelés, tizenhét műtét, és további babavesztés után), végül elérte az álmot – kétszeres anyává vált.
Ráadásul, bár a nyilvánosság előtt megőrizte méltóságát, úgy tervezte, hogy a férje – Ráthonyi Zoltán – jelen lesz majd a császármetszésnél, de végül túl intimnek érezte a szülőszobai jelenlétet, így inkább egy másik szobában várakozott. És ha már múlt és jövő találkozik: Vajna Timi és Zoltán nem zárja ki, hogy a jövőben még bővülhet a család: a beültetett két embrió mellett további kettő is megmaradt, így – ha minden jól megy – talán újabb csoda érkezhet majd.
