Horváth Tamás: „Elképesztően nehéz feladat volt”

A héten lehullt a lepel a Sztárban Sztár versenyzőiről, és úgy tűnik több ismerős arc is visszatér a tévéképernyőkre, köztük Horváth Tamás is. Az énekes már a bejelentés után is egy megható bejegyzésben fakadt ki arról, hogy újra versenybe szállt, de úgy tűnik napról napra nő benne a nosztalgikus versenyszellem.

Nosztalgikus képpel lepte meg rajongóit Horváth Tamás Fotó: SZL

Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury. 2017. Sztárban Sztár 5. évad 4. adás október 10-e…Elképesztően nehéz feladat volt. Megpróbáltam a lehetetlent. Minden percét élveztem, mivel Queen rajongó vagyok. Freddie hangja nálam top 2. helyen van. Szerintem tudjátok ki nekem a number one!

- írta Instagram-oldalán az énekes.

Egy korábbi bejegyzésében már beszámolt arról az ötödik évad győztese, hogy bár óriási élmény volt számára, amikor a színpadon az ő kezét emelték fel mint első helyezett, nem számított arra, hogy vissza fog térni a versenybe. Az idei évad versenye is sok izgalmat fog tartogatni, hiszen rengeteg tehetséges előadó van a versenyzők soraiban, és ki tudja talán Horváth Tamás is még egyszer megpróbálja a lehetetlent.