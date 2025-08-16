UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
31°C Székesfehérvár

Ábrahám névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horváth Tamás: „Elképesztően nehéz feladat volt”

Horváth Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 19:30
Sztárban Sztár All Starénekes
Úgy tűnik az énekest újra elöntötte a Sztárban Sztár nosztalgikus versenyszelleme.

A héten lehullt a lepel a Sztárban Sztár versenyzőiről, és úgy tűnik több ismerős arc is visszatér a tévéképernyőkre, köztük Horváth Tamás is. Az énekes már a bejelentés után is egy megható bejegyzésben fakadt ki arról, hogy újra versenybe szállt, de úgy tűnik napról napra nő benne a nosztalgikus versenyszellem.

Nosztalgikus képpel lepte meg rajongóit Horváth Tamás.
Nosztalgikus képpel lepte meg rajongóit Horváth Tamás Fotó: SZL

Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury. 2017. Sztárban Sztár 5. évad 4. adás október 10-e…Elképesztően nehéz feladat volt. Megpróbáltam a lehetetlent. Minden percét élveztem, mivel Queen rajongó vagyok. Freddie hangja nálam top 2. helyen van. Szerintem tudjátok ki nekem a number one!

- írta Instagram-oldalán az énekes.

Egy korábbi bejegyzésében már beszámolt arról az ötödik évad győztese, hogy bár óriási élmény volt számára, amikor a színpadon az ő kezét emelték fel mint első helyezett, nem számított arra, hogy vissza fog térni a versenybe. Az idei évad versenye is sok izgalmat fog tartogatni, hiszen rengeteg tehetséges előadó van a versenyzők soraiban, és ki tudja talán Horváth Tamás is még egyszer megpróbálja a lehetetlent.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu