Döbbenet Dunabogdánynál: eszméletlen férfit sodort a külföldi horgászok elé a Duna - részletek

Csupán egy nyugodt, éjszakai horgászatra ugrott le a Duna dunabogdányi szakaszára pár hazánkban nyaraló külföldi férfi, amikor azonban olyan élményben volt részük, amire egyáltalán nem számítottak. A csendes szerda (augusztus 13.) éjjeli horgászgatásnak ugyanis egy csapásra befellegzett, amikor egyik pillanatról a másikra egy eszméletlen embert sodort eléjük a folyó.

Külföldi horgászok szúrták ki a vízen sodródó, eszméletlen férfit. Rejtély, hogyan került a Dunába Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Horgászok vették észre a Dunán sodródó férfit - rejtély, hogyan került a folyóba

A döbbent férfiak vélhetően először azt sem tudták, mit tegyenek, de végül eljutott a hír a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz is. Úgy tudjuk, hogy a férfit végül, csodával határos módon ugyan, de sikerült élve kiemelni a sebes folyóból, hamarosan pedig magához is tér.

Szerda éjjel érkezett a riasztás a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletétől, mert egy vízen lebegő, életben levő, sodródó embert találtak külföldi állampolgárok Dunabogdánynál a Dunában

- írta az esetről Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Őket már a Katasztrófavédelem riasztotta, ahogyan a mentősöket is. A férfit ugyanis, bár életben találták, de rossz állapotban: a sokktól ugyanis szinte képtelen volt beszélni. Így viszont újabb veszélyes helyzet állt elő: a hatóságok ugyanis nem tudták, hogy a férfi egyedül volt-e akkor, amikor rejtélyes módon a vízbe került, vagy voltak esetleg mások is a társaságában. Mivel állapota miatt ezt elmondani sem tudta, azonnal riasztották a kutató-mentőket és a búvárokat is. Ők több egységgel, csónakokkal és emberekkel érkeztek a helyszínre:

– Mivel a bajbajutott sokkos állapotban volt és kommunikációra is csak minimálisan volt képes, így a katasztrófavédelem szentendrei hivatásos tűzoltó egysége mellett, a búvárszolgálat, az Országos Mentőszolgálat, a Pest vármegyei rendőrség, és Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a mi is riasztásra kerültünk. Szolgálatunk - egyeztetve a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal - a dunai kutató-mentő hajójával, valamint drónnal segítette a hivatásos egységek munkáját - sorolták.