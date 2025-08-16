Döbbenet Dunabogdánynál: eszméletlen férfit sodort a külföldi horgászok elé a Duna - részletek

Csupán egy nyugodt, éjszakai horgászatra ugrott le a Duna dunabogdányi szakaszára pár hazánkban nyaraló külföldi férfi, amikor azonban olyan élményben volt részük, amire egyáltalán nem számítottak. A csendes szerda (augusztus 13.) éjjeli horgászgatásnak ugyanis egy csapásra befellegzett, amikor egyik pillanatról a másikra egy eszméletlen embert sodort eléjük a folyó.
A döbbent férfiak vélhetően először azt sem tudták, mit tegyenek, de végül eljutott a hír a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz is. Úgy tudjuk, hogy a férfit végül, csodával határos módon ugyan, de sikerült élve kiemelni a sebes folyóból, hamarosan pedig magához is tér.
Szerda éjjel érkezett a riasztás a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletétől, mert egy vízen lebegő, életben levő, sodródó embert találtak külföldi állampolgárok Dunabogdánynál a Dunában
- írta az esetről Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.
Őket már a Katasztrófavédelem riasztotta, ahogyan a mentősöket is. A férfit ugyanis, bár életben találták, de rossz állapotban: a sokktól ugyanis szinte képtelen volt beszélni. Így viszont újabb veszélyes helyzet állt elő: a hatóságok ugyanis nem tudták, hogy a férfi egyedül volt-e akkor, amikor rejtélyes módon a vízbe került, vagy voltak esetleg mások is a társaságában. Mivel állapota miatt ezt elmondani sem tudta, azonnal riasztották a kutató-mentőket és a búvárokat is. Ők több egységgel, csónakokkal és emberekkel érkeztek a helyszínre:
– Mivel a bajbajutott sokkos állapotban volt és kommunikációra is csak minimálisan volt képes, így a katasztrófavédelem szentendrei hivatásos tűzoltó egysége mellett, a búvárszolgálat, az Országos Mentőszolgálat, a Pest vármegyei rendőrség, és Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a mi is riasztásra kerültünk. Szolgálatunk - egyeztetve a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal - a dunai kutató-mentő hajójával, valamint drónnal segítette a hivatásos egységek munkáját - sorolták.
Bár a csapatok hosszú időn keresztül, minden létező technikával, földön, vízen és levegőben is átfésülték a környéket, mást nem találtak sem a környéken, sem pedig a folyóban.
A területet a katasztrófavédelem koordinációja mellett a beavatkozó egységekkel közösen átvizsgáltuk, de más bajbajutottat nem találtunk
- zárták soraikat a kutató-mentők.
Az ügy azonban még mindig kész rejtély: egyelőre ugyanis nem tudni, hogy a férfi pontosan hogyan és miért is került a folyóba. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: a férfit az eset után kórházba vitték.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.