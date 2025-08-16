UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Döbbenet Dunabogdánynál: eszméletlen férfit sodort a külföldi horgászok elé a Duna - részletek

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 20:05
Dunabogdányrejtélykülföldihorgász
Az eszméletlen férfi a folyó dunabogdányi szakaszán sodródott a külföldi csapat elé. A meghökkent horgászok segítséget hívtak, a férfi végül megmenekült. Az azonban jelenleg is rejtély, hogyan került a vízbe, a férfi ugyanis a sokktól szinte beszélni sem tudott.

Csupán egy nyugodt, éjszakai horgászatra ugrott le a Duna dunabogdányi szakaszára pár hazánkban nyaraló külföldi férfi, amikor azonban olyan élményben volt részük, amire egyáltalán nem számítottak. A csendes szerda (augusztus 13.) éjjeli horgászgatásnak ugyanis egy csapásra befellegzett, amikor egyik pillanatról a másikra egy eszméletlen embert sodort eléjük a folyó. 

horgász
Külföldi horgászok szúrták ki a vízen sodródó, eszméletlen férfit. Rejtély, hogyan került a Dunába   Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat/Facebook

Horgászok vették észre a Dunán sodródó férfit - rejtély, hogyan került a folyóba

A döbbent férfiak vélhetően először azt sem tudták, mit tegyenek, de végül eljutott a hír a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz is. Úgy tudjuk, hogy a férfit végül, csodával határos módon ugyan, de sikerült élve kiemelni a sebes folyóból, hamarosan pedig magához is tér. 

Szerda éjjel érkezett a riasztás a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Főügyeletétől, mert egy vízen lebegő, életben levő, sodródó embert találtak külföldi állampolgárok Dunabogdánynál a Dunában

- írta az esetről Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Őket már a Katasztrófavédelem riasztotta, ahogyan a mentősöket is. A férfit ugyanis, bár életben találták, de rossz állapotban: a sokktól ugyanis szinte képtelen volt beszélni. Így viszont újabb veszélyes helyzet állt elő: a hatóságok ugyanis nem tudták, hogy a férfi egyedül volt-e akkor, amikor rejtélyes módon a vízbe került, vagy voltak esetleg mások is a társaságában. Mivel állapota miatt ezt elmondani sem tudta, azonnal riasztották a kutató-mentőket és a búvárokat is. Ők több egységgel, csónakokkal és emberekkel érkeztek a helyszínre: 

– Mivel a bajbajutott sokkos állapotban volt és kommunikációra is csak minimálisan volt képes, így a katasztrófavédelem szentendrei hivatásos  tűzoltó egysége mellett, a búvárszolgálat, az Országos Mentőszolgálat, a Pest vármegyei rendőrség, és Visegrád Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a mi is riasztásra kerültünk. Szolgálatunk - egyeztetve a Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal - a dunai kutató-mentő hajójával, valamint drónnal segítette a hivatásos egységek munkáját - sorolták. 

Bár a csapatok hosszú időn keresztül, minden létező technikával, földön, vízen és levegőben is átfésülték a környéket, mást nem találtak sem a környéken, sem pedig a folyóban. 

A területet a katasztrófavédelem koordinációja mellett a beavatkozó egységekkel közösen átvizsgáltuk, de más bajbajutottat nem találtunk

 - zárták soraikat a kutató-mentők. 

Az ügy azonban még mindig kész rejtély: egyelőre ugyanis nem tudni, hogy a férfi pontosan hogyan és miért is került a folyóba. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, akik elmondták: a férfit az eset után kórházba vitték. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
