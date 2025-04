Eldőlt, kaphat-e nyugdíjat a börtönben Gyárfás Tamás - így fog élni az egykori tévés

Gyárfás Tamást hét évre ítélte a bíróság, a Fenyő-gyilkosságban való részvételéért. Az úszószövetség elnöke mindvégig ártatlanságát hangsúlyozta, és perújítást kezdeményez, de ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy büntetése letöltését meg kell kezdenie. A volt producer a Hír TV-nek adott interjújában azt mondta, Vácra vagy Balassagyarmatra kerülhet.

Gyárfás Tamás az elsőfokú ítélet indoklását hallgatja. Mindvégig ártatlanságát bizonygatta Fotó: Markovics Gábor

Gyárfás Tamás legalább öt évet tölt börtönben

Gyárfás Tamás 76 évesen kezdi meg hétéves büntetését, de a legjobb esetben is, kedvezménnyel, öt év egy hónap után szabadulhat.

A magyar börtönökben több száz, 60 év feletti elítélt ül, de időskorúból már igen kevés van. Gyárfás már utóbbiak közé tartozik, így lehetősége lesz az idősek speciális részlegére kerülnie. Az országban hat olyan börtön van, ahol létezik már ilyen elkülönített rész.

Az ilyen részleg zárkáiban nincs emeletes ágy, csúszásmentessé tették a burkolatot, kapaszkodókat helyeztek ki és segédeszközök is rendelkezésre állnak a mozgáshoz. A börtönorvos gyakorta ránéz klienseire, egyénre szabott terápiát írhat fel az időseknek, a pszichológus pedig rendszeresen felméri a mentális állapotukat. Természetesen, az időskorú rabok is tévézhetnek, olvashatnak, napilapokra fizethetnek elő, rádiózhatnak és állapotuktól függően, sportolhatnak. Ha állapotuk miatt szükséges, családtagjaikkal is gyakrabban találkozhatnak.

Portik Tamás most azt állítja, 30 millió forintot kapott azért, hogy Gyárfásra terelje a gyanút Fotó: Balogh Zoltán

Készpénz nem lesz nála, de fizetni így is tud majd

Aki rendelkezik nyugdíjjal - és közéjük fog tartozni Gyárfás Tamás is, aki a magyar rabok közül az egyik legmódosabbnak számít majd –, ebből fizeti ruhájának mosodai díját és saját tisztálkodási felszerelését. Ha igénybe veszi a konditermet, a hűtőszekrényt, telefonáli akar vagy vízmelegítőre van szüksége, ezekért mind fizetnie kell a nyugdíjából, ami a börtön a spejz-kártyájára érkezik. A boltban is ezzel fizethet. Készpénzt senki nem tarthat magánál. Ha szeretné tudni, hogy mennyi pénz van a számláján, tehát milyen összegek kerültek rá és milyen levonások történtek, havonta egyszer, ingyenesen kérheti majd a róla szóló kivonatot.

Két nyilatkozat, ami Gyárfás mellett szól Két dokumentumról van szó. Az egyik Portik feljegyzése, a másik pedig egy korábban közjegyző előtt tett nyilatkozat, amit egy meg nem nevezett személy mondott el. A két nyilatkozat tartalma azonban közös: mindkettő arról szól, hogy Princz Gábor állhatott a Fenyő-gyilkosság hátterében, illetve, hogy Princz fizetett Portiknak 30 millió forintot azért, hogy a véres merényletet kenje rá Gyárfásra. Princz nyolc éve elhunyt, akkori vallomásaiban tagadta a feltételezést.

