"Majdnem belehaltam" – kis híján végzett óriási feneke az édesanyával

Már amiatt is jogosan fakadhatna ki az asszony, hogy hiába bízott meg az orvosokban, a kontár plasztikai sebészek sokkal nagyobb feneket csináltak neki, mint amekkorát ő kért. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa, ugyanis a beavatkozás nem csak esztétikai szempontból ment félre: a nő majdnem belehalt a szövődményekbe. "Hatszor kaptam vérátömlesztést. Öt életmentő műtétem volt" – magyarázta a közösségi médiában csak TheeHtxHottiee néven ismert texasi születésű influenszer a Truly kamerái előtt. Felidézte: az első fenékplasztikája kifejezetten sikeres volt, ezért döntött úgy, hogy ismét kés alá fekszik. Ennél nagyobbat nem is hibázhatott volna!

Második fenékplasztikájába majdnem belehalt a fiatal édesanya Fotó: YouTube

Az influenszer elárulta: van egy ikertestvére, aki mindig is kisebb volt nála, ez pedig sokban hatott arra, miként tekint a saját testére. Ráadásul igen fiatalon, szinte gyerekként, 18 évesen lett édesanya, a terhesség pedig bizony nyomokat hagyott a testén. "Boldogtalan voltam a testemben" – jelentette ki.