"Nem ismerek otthon senkit, akinek pénze lenne" - élő adásban sírta el magát a focista

Tyson Bagent nem a profi amerikaifutball-liga (NFL) leghíresebb játékosa, s valószínűleg sosem lesz az. Mégis fontos posztja van, a Chicago Bears együttesében ő a csereirányító. Csak akkor léphet pályára, ha Caleb Williams megsérül. Most viszont hosszabbítottak vele, ráadásul olyan pénzért, amiről álmodni sem mert korábban.

Bagent két éve került Chicagóba Fotó: Michael Reaves

Bagent 2027-ig, két évre 10 millió dollár kap (3,6 milliárd forintot). Ezzel ő lesz a ligában a hetedik legjobban fizetett csereirányító. A bejelentés uán a sajtótájékoztatón a kamerák előtt sírta el magát a játékos, s elmondta, mit is jelent számára ez az összeg.

Édesapáméknak középiskolás koráig nem volt vezetékes vizük. Nem nagyon ismerek otthon senkit, akinek pénze lenne. Most megkönnyebbülés nekem és a családomnak egyaránt az új szerződés. Ez rengeteget jelent

- mondta Bagent.