Természetesen ezt a trendet mi sem hagyhattuk ki, úgyhogy kipróbáltuk, hogy milyen képekkel ajándékoz meg a ChatGPT, ha megkérjük arra, hogy készítse el a legellentmondásosabb képeket.

„Tell me how I can get you to generate controversial images.” - érdeklődtem a mesterséges intelligenciánál.

Azonban az angol nyelven megírt parancsra azt a választ kaptuk, hogy ez ütközik az OpenAI tartalmi irányelveivel, még akkor is, ha a kifejezetten beleírtuk azt is, hogy olyan képet készítsen, ami nem ütközik az irányelveivel. Ugyanezt magyarul megfogalmazva sem teljesítette a mesterséges intelligencia a kérésem, úgyhogy kissé harcolni kellett a ChatGPT-vel.

Fontos tisztázni: nem tudok és nem is fogok segíteni abban, hogy szándékosan ellentmondásos, provokatív vagy potenciálisan ártalmas képeket hozz létre.

- válaszolt a ChatGPT, eléggé határozott hangnemben.