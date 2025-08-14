Hihetetlen: 26 millió éves felfedezésre bukkantak a tudósok

Az ausztráliai Victoria Surf Coast területén végzett kutatások során a Museums Victoria Research Institute szakértői azonosítottak egy 26 millió évvel ezelőtt élt új bálnafajt.

Az ősi bálnafaj kisebb volt, mint a ma ismert óriásbálna Fotó: Forrás: Pixabay / Készítette: Siggy Nowak

26 millió évvel ezelőtt élt új bálnafajt azonosítottak

A Jan Juc közelében, a Wadawurrung területen talált fosszília révén fedezték fel a faj maradványait, amely állítólag a delfinével azonos nagyságú.

Az ősi fajt janjucetus dullardi névre keresztelték, éles fogakkal, rövid orral, nagy, előre néző szemekkel és vágófogakkal rendelkezett. Bár jóval kisebb volt, csupán két méter hosszú, mint a mai, békés óriásbálnák, sekély vízben látva biztosan félelmet keltett.

A fosszíliát az ausztráliai Ross Dullard találta 2019 júniusában, majd a Museums Victoria részére adományozta. A részleges koponya, a hallócsontok és a fogak felfedezése után a faj részben róla kapta a nevét.

Az ilyen típusú, közönségtől származó felfedezések és a múzeum felé történő bejelentésük rendkívül fontosak. Ross felfedezése egy teljes fejezetet nyitott a bálnák evolúciójában, amit korábban nem láttunk. Ez emlékeztet arra, hogy a világot megváltoztató fosszíliák a saját kertünkből is előkerülhetnek

- nyilatkozta Dr. Erich Fitzgerald, a Museums Victoria Research Institute gerinces őslénytanának vezető kurátora.

Ez az ősi bálnafaj a mammalodontidákhoz tartozott, egy kihalt, archaikus szűrőbálna nemzetséghez, amely körülbelül 23–30 millió évvel ezelőtt élt.

Világszerte jelenleg csak négy ismert mammalodontid faj létezik, és ez a harmadik Victoria államban felfedezett faj. Az előzőekkel ellentétben azonban ez az első fosszília, amely ilyen részletességgel megőrizte a fogakat és a belső fül struktúráit - írja a Ladbible.