Rettenetes tragédia! Hőlégballonból zuhantak ki - egy ember meghalt

Egy ember meghalt és hatan megsérültek, miközben egy hőlégbalon leszállni igyekezett a hollandiai Frízföld tartományban – jelentette a NOS televízió a regionális mentőszolgálatokra hivatkozva.

Hőlégballonból leszállás közben estek ki az utasok (képünk illusztráció)

Fotó: Forrás: Shutterstock/Applezoomzoom

Az eset szerda este, helyi idő szerint 9 óra körül történt De Heve falu közelében egy mezőn. A Holland Királyi Repülési Szövetség szerint a ballon a leszállás során egy erős széllökés miatt meredeken zuhant, aminek következtében a kosár pattogni kezdett, és öt ember kiesett belőle. A sérülteket kórházba szállították.

A baleset idején 34 ember tartózkodott a ballonon.

Két mentőhelikoptert, 14 mentőautót, egy mobil orvosi csapatot és egy Vöröskereszt mentőcsapatot riasztottak a helyszínre. A baleset körülményeit a légi rendőrség vizsgálja.