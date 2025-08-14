Döbbenetes! Két magyar válogatott díjugratót verekedés miatt tiltottak el

A két érintett versenyző: a 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula versenyzési jogát.
A Magyar Lovassport Szövetség a közösségi oldalán először július 31-én jelent meg tájékoztatás. Egy somorjai nemzetközi versenyhez kapcsolódó rendezvényen két magyar és egy cseh sportoló keveredett verekedésbe, amely során nyolc napon túl gyógyuló sérülés történt. A verseny főbírója mindhárom érintettnek sárga lapot adott, kizárta őket a versenyből, a magyar lovasokat pedig azonnal távozásra kötelezte.
A közlemény arról számol be, hogy a szlovák rendőrség kihallgatta az elkövetőket, és eljárást indított ellenük. Részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra, így sem a sértett, sem a résztvevők neve nem szerepelt a közleményben. A Magyar Lovassport Szövetség ugyanakkor hangsúlyozta: teljes mértékben együttműködik a nemzetközi szervezettel, és határozottan elítéli az erőszak és a rasszizmus minden formáját.
Az ügy kivizsgálása még folyamatban van.
