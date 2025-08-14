UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Marcell névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Döbbenetes! Két magyar válogatott díjugratót verekedés miatt tiltottak el

díjugrató
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 07:33
eltiltásverekedés
A Nemzetközi Lovassport Szövetség (FEI) hivatalos honlapján jelentette be, hogy 2025. augusztus 6-i hatállyal ideiglenesen felfüggesztette két magyar korosztályos válogatott díjugrató versenyzési jogát.

A két érintett versenyző:  a 15 éves Szuhai Rodrigo és a 18 éves ifj. Szuhai Gyula versenyzési jogát.

díjugratók
A díjugratók versenyzési jogát felfüggesztették (képünk illusztráció)

A Magyar Lovassport Szövetség a közösségi oldalán először július 31-én jelent meg tájékoztatás. Egy somorjai nemzetközi versenyhez kapcsolódó rendezvényen két magyar és egy cseh sportoló keveredett verekedésbe, amely során nyolc napon túl gyógyuló sérülés történt. A verseny főbírója mindhárom érintettnek sárga lapot adott, kizárta őket a versenyből, a magyar lovasokat pedig azonnal távozásra kötelezte.

A közlemény arról számol be, hogy a szlovák rendőrség kihallgatta az elkövetőket, és eljárást indított ellenük. Részleteket azonban nem hoztak nyilvánosságra, így sem a sértett, sem a résztvevők neve nem szerepelt a közleményben. A Magyar Lovassport Szövetség ugyanakkor hangsúlyozta: teljes mértékben együttműködik a nemzetközi szervezettel, és határozottan elítéli az erőszak és a rasszizmus minden formáját.

Az ügy kivizsgálása még folyamatban van.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu