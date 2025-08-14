Tragédia Karda Bea családjában: gyászol az énekesnő

Karda Bea és Tekulics László tizenhat éve élnek együtt és nyolc évvel ezelőtt házasodtak össze. A visszavonultan élő énekesnő most fájdalmas hírt közölt, férjének gyermeke mindössze mindössze 27 évesen hunyt el.

Karda Bea gyászol

Drága Férjem imádott fia 27 éves korában váratlanul elhunyt, és halálával több ember életét megmentette, ill. meghosszabbította. A temetése 2025 augusztus 19-én, kedden, 15 órakor lesz, Szigethalom Rákóczi u.143. temetőben

– írta mély szomorúsággal Karda Bea.

A férje fiának cége is megindító szavakkal búcsúzott a fiataltól.

„Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, vagy bármilyen módon kapcsolatban álltak vele, hogy a Férfikölcsönző alapítója és lelke tragikus hirtelenséggel elhunyt. Nemcsak egy kreatív vállalkozó, hanem egy igazi ezermester, segítőkész ember és örök optimista volt. Munkája során mindig a legnagyobb odaadással és precizitással dolgozott, ügyfelei megbecsülték – nem véletlenül vált a Férfikölcsönző sokak kedvenc szolgáltatójává. Emlékét szeretettel őrizzük meg. Köszönjük, ha egy megosztással vagy kommenttel ti is búcsúztok tőle” – így emlékeztek meg róla volt kollégái.