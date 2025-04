Tárgyilagosságra intett a bíró Tóth Nikolett balerina perének tárgyalásán

Hosszas per várható. Baloldalt Tóth Nikolett és az édesanyja Fotó: Bors

A tárgyaláson a kivitelező nem jelent meg személyesen, őt az ügyvéd, Biró-Füzy Balázs képviselte. A jogász hangsúlyozta, hogy nem vitatják a káreset bekövetkeztét, de azt igen, hogy a felelősség őket terhelné.

- Az adott területen a társasház is folytatott párhuzamosan munkavégzést a padlástéren és a tetőtéren. Az is tiszta, hogy ezt a házat a 40-es évek második felében építették újra az eredetitől eltérő módon, a II. világháborúban bekövetkezett károsodás után. Hogy minek köszönhető, hogy nem történt hasonló baleset hamarabb, nem tudható. Budapesten nagyon sok hasonló épület áll, mely szintén megsérült a világháborúban és katasztrofális a statikai állapota – magyarázta az ügyvéd és a jogszabályokra hivatkozva kijelentette, hogy a tulajdonos feladata a ház karbantartása, ezért is tartja indokoltnak a társasház perbe hívását.

Tóth Nikolett balerina érdekeit Ikanov Gábor képviseli

A jogász mindezekhez hozzátette: igazolni tudják, hogy a baleset napján a kivitelező semmilyen tevékenységet nem végzett az épületben.

Ikanov Gábor cáfolta Biró-Füzy szavait, és kijelentette, hogy nincs arra vonatkozóan bizonyíték, hogy a társasház bármilyen tevékenységet folytatott volna a tetőtérben, arra vonatkozóan viszont van, hogy a kivitelező emberei dolgoztak, de legalábbis nem tartották be a biztonsági előírásokat. Az ügyvéd szerint a szabályok be nem tartása vezetett a balesethez.

Az elhangzottak után a bírónő elhalasztotta a tárgyalást. A következő napon meghallgatják Nikit és az édesanyját.