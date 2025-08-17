Megérkezett a vihar, így csapott le a jég és a heves esőzés - Videó

Vasárnapra már hidegfrontot ígértek a meteorológusok, zivatarok és felhőszakadás miatt kapott riasztást az ország. Be is igazolódott a jóslat, heves esőzések, viharok nehezítik a közlekedést több autópályán is - figyelmeztetett az Útinform vasárnap délelőtt a honlapján.

Lecsapott a vihar / Illusztráció: Pexels.com

A viharok érintik az M0-s autóút déli szektorát az M1-es és az M5-ös autópálya között, az M1-es autópályát Tatabánya és Budapest között, az M6-os és az M7-es autópályát Tárnok és Érd térségében, továbbá az M2-es autóutat Vác térségében - írja az MTI. Nógrád vármegyében jégeső pusztít, erről a A METFigyelő Facebook-oldalára több videót is feltöltöttek.

Erős széllel és villámlással jött a vihar

A heol.hu beszámolója szerint a Heves vármegyei Sirok környékén már szombaton kora este szakadt az eső, a földek jócskán áztak a zivatar alatt. Nagyrédén széllel és villámlással érkezett a zivatar, az Atkári úti COOP-nál egy fát is kidöntött a szél. A Gyöngyösi járásban több településről is záporokról, villámlásról számoltak be. Egerben már a hajnali órákban elkezdett esni: