"Mindent megteszek, hogy lábra álljak" - Így rehabilitálják a lebénult balerinát

Elkísértük a rehabilitációra Tóth Nikolettet. A Jókai utcai házomlásban lebénult balerina igen elfoglalt, hiszen naponta részt vesz különféle kezeléseken, mellette pedig balettmesterként dolgozik a Budapesti Operettszínházban. Elsődleges célja, hogy ismét lábra állhasson.

A lebénult balerina, Tóth Nikolett bízik benne, hogy a robotikus terápia eléri a kívánt hatást Fotó: Bors

Speciális gyakorlatokkal erősítik a lebénult balerinát

Mint arról a Bors többször beszámolt, a törékeny táncművész 2022 nyarán éppen a munkahelyére tartott, amikor egy beépítés alatt álló tetőtérből épületelemek zuhantak rá a Jókai utcában. Az orvosoknak sikerült az életét megmenteniük, de azt nem tudták megakadályozni, hogy bordáktól lefelé lebénuljon. Tóth Nikolett Azt már elfogadta, hogy táncosként nagy valószínűséggel soha többé nem léphet színpadra, viszont bízik benne, hogy legalább mankóval újra képes lesz járni. Niki a cél érdekében mindent elkövet, és a rehabilitáción is pontosan betartja az utasításokat.

Ernyey Dávid, Niki gyógytornásza a Borsnak elmondta: a balerina náluk nemcsak gyógytornán, hanem robotikus kezelésen is részt vesz. A berendezés arra alkalmas, hogy megfelelő testsúlytámogatással a járás mozgását kivitelezze. Nikit egy heveder segítségével tartják függőleges testhelyzetben, a lábak mozgatását pedig egy külső váz végzi, természetesen a magas ismétlésszámot biztosítva.

Tóth Nikolett balerinaként megtanulta kifinomultan használni az izmait Fotó: Bors

A gép beállításánál ügyelünk rá, hogy a mozgás a lehető legjobban hasonlítson a természeteshez. Ez az idegrendszer számára is rendkívül fontos

– magyarázta a szakember.

- Függőleges testhelyzetben sok minden megváltozik. A robotikus lehetőségek kihasználásával ennek az előnyeit is élvezhetjük, hiszen mégiscsak megvalósul egyfajta terhelés, amit máshogy nagyon nehezen tudnánk csak elérni. Az is fontos szempont, hogy a sportoláshoz hasonlóan kicsit megnő a pulzus és a légzésszám, persze nem olyan mértékben, mintha elmennénk futni. Ez is nagy változás ahhoz képest, mint amikor valaki kerekesszékben éli az életét – mondta Dávid, aki szerint a balerina esetében sokat számít táncos múltja.

Niki sokat tanult a kitartásról, a testéről, az izmairól és arról, hogyan használja azokat, ráadásul kifinomult módon. Hogy kialakult a testtudata, azt a terápiában is jól tudja kamatoztatni. Számos edzésen részt vett, sokat próbált és feszegette a határait. Mindig próbált a legjobb lenni, és ezt a rehabilitáción is látjuk rajta. Mindig mindent belead, nagyon motivált

– méltatta a gyógytornász a balerinát.