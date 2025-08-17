UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Drámai pillanatok zajlanak az M7-esen, most mentenek, erre készülj

m7
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 17. 11:20
személyautószalagkorlát
Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében, a 116-os és 117-es kilométere között. Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult. A siófoki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.

