Drámai pillanatok zajlanak az M7-esen, most mentenek, erre készülj

Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében, a 116-os és 117-es kilométere között. Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult. A siófoki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre - írja a Katasztrófavédelem.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.