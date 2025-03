A legfelsőbb helyről figyelmeztetnek: semmiképp ne kattints ezekre az oldalakra, különben...

Online biztonságunk fontosabb, mint korábban bármikor: a világhálón keresztül fizetjük a számláinkat, intézzük banki ügyeinket, vásárolunk. Szinte mindenki telefonján ott van valamilyen banki alkalmazás, ott vannak a böngészőben az elmentett kártyaadataink, így ha a hackerek átveszik az uralmat akár az okostelefonunk vagy más okoseszközünk, akár a számítógépünk felett, mindent elveszthetünk. Most épp az FBI adott ki igen komoly figyelmeztetést, amit nem árt megfogadni, akárhol is éljünk.

Csaló honlapok miatt figyelmeztet az FBI: aki ezeket használja, mindent elveszíthet Fotó: Elnur

Kiadta a figyelmeztetést az FBI: ezek az elvileg ingyenes weboldalak minden pénzünket elvihetik

A hackerek, csalók folyamatosan több fronton támadnak: egyrészt üzenetekkel, emailekkel igyekeznek belőlünk kicsalni az adatainkat, másrészt vírusos programok ezrei, százezrei, talán milliói keringenek a neten, amiket telefonunkra vagy számítógépünkre mindent elveszíthetünk. A szakértők azt tanácsolják: a legbiztonságosabb, ha minden alkalmazást hivatalos forrásból (például a Google vagy az Apple alkalmazásboltjából) szerzünk be. Sajnos ezek közé is bekeveredhet egy-egy kártékony app, azonban ezeket még így is könnyebb kiszűrni.