Hátborzongató, elhagyatott kápolnát találtak az erdő mélyén – galéria

Elhagyatott, 150 éves épületet talált az erdő mélyén A Felfedező nevű híres urbexes, melyet egy grófi család épített. A kápolna falai rengeteg imát hallottak, mára azonban csak a szél süvít át rajtuk. Teljesen elhagyatottá vált.

A titokzatos urbexes 2014 óta dokumentálja Magyarország elhagyatott épületeit. Ez idő alatt rengeteg izgalmas helyet mutatott be, mint például az elhagyatott falusi ház rejtélye, aminek a lakóiról több teória is született, valamint a Hungária körúti panelek, ahonnan mindent hátrahagyva tűntek el a lakók, vagy a hátborzongató Somogy vármegyei szellemhotel története. Most egy Tolna vármegyei kápolnában járt.

Az elhagyatott kápolna

Az erdei kápolnát a 80-s években renoválták utoljára. Már a legtöbb festménynek csak a képkerete lóg ferdén a falon, az oltárkép szétszakadt.

A természet védelmezi ezt a dombok között megbújó, mindentől távol eső kis kápolnát. Nagyon nehezen találtam meg, az oda vezető úton akácos-kökénybokros erdősáv, méteres csalán és egy mocsaras rét várt rám. A több mint 150 éves kápolnát egykor a környékbeli németek látogatták. A ’40-es években történő kitelepítésük után elcsendesült a hely, ma már csak a magam fajta felfedezők keresik fel

– mondta az urbexes.

