"Történik valami plusz" - ezzel magyarázza a sikert a Demjén Ferenc dalaiból készült film rendezője: exkluzív interjú

Rekordnézettséget ért el a tavaly decemberi premier óta a Hogyan tudnék élni nélküled? című film és úgy tűnik, a szerelemvonat féktelenül vágtat tovább, túl a 750 ezredik mozijegyen. A Demjén Ferenc slágereit felvonultató romantikus vígjáték a rendszerváltás óta eltelt időszak legnézettebb magyar filmje a hazai mozikban. Ráadásul még az is megtörténhet, hogy a filmbeli Kuplung Zenekar életre kel és a pillanatok alatt 25 ezresre nőtt rajongói tábor eléri, hogy a Hogyan tudnék élni nélküled? sztárszereplői koncertezzenek az Arénában!

Törőcsik Franciska és Ember Márk duója a Demjén Ferenc dalaira épül filmben Fotó: GABOR KOTSCHY

A sztárszereposztással készült Hogyan tudnék élni nélküled? -ben a fiatalság, a zene, a humor és a balatoni nyár magával ragadó hangulata olyan jól uralja a vásznat, hogy a statisztikák szerint minden korosztályt levesz a lábáról. Orosz Dénes rendezőt arról kérdeztük, hogyan történt ez.

Orosz Dénes Fotó: CSABA AKNAY

Demjén Ferenc dalai jelentik a siker egyik titkát

BORS: Mi a siker titka?

Orosz Dénes: Az alap mindenképpen Demjén Ferenc és az ő dalai. Hasonlóan a Beatles-hez, ezek beszivárognak még az anyaméhbe is, azoknak is ismerősek, akik nem hallgatták direkt. A másik ok, hogy az emberek szeretik a zenés filmeket, a musical műfajt. Benne vannak a sikerben a fiatal színészek, a jó kémia is, és amivel még mi sem számoltunk: sokak számára az ifjúságukat hozza vissza, azt élik vele újra. Az egész film egy szerencsés vegyhatás eredménye, amikor minden szépen összeáll. Természetesen a történet, a színészi játék mind kell a sikerhez. És kellett Kirády Attila producer kitartása, aki kezdettől gründolta a projektet.

Forgatási nap a balatoni Czinege-villában Fotó: Fodor Erika

BORS: Mekkora része van a sikerben a szereposztásnak?

O. D.: Ez az első mozifilm a rendezéseim közül, amit nem én írtam. Márk és Franciska már megvolt, amikor én képbe kerültem. Ők eleve nagyon tehetséges emberek, jó énekhanggal, tánctudással, humorral, ez megnyugtató kiindulási pont volt. Az is csodálatosan passzolt – ami lehetett volna rizikós is -, ahogy Marics Peti debütált színészként. Remekül működött az egész csapat.

Marics Peti színészként is bemutatkozott Fotó: GABOR KOTSCHY

BORS: Sejtette, hogy ilyen nagyot fog szólni?