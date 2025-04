Nagy bejelentést tett Ember Márk és Kirády Marcell, Marics Peti lecsúszott róla

Tavaly decemberben mutatták be a mozikban a Demjén Ferenc dalait feldolgozó alkotást, ami óriási sikert aratott. Bemutatása óta pedig több rekordot is megdöntött, például a Hogyan tudnék élni nélküled? lett a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta. Az alkotók azonban most nagy bejelentéssel készültek…

A Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi változatát Ember Márk és Kirády Marcell jelentette be / Fotó: Mediaworks Archív

A Hogyan tudnék élni nélküled? beköltözik az Erkel Színházba

Az Erkel Színház most a közösségi média felületein egy látványos videóval jelentette be, hogy a sikerfilm színpadi változata 2026. február 14-től lesz megtekinthető az Erkel Színházban.

„2026-ban a Hogyan tudnék élni nélküled? film a mozikból beköltözik az Erkel Színházba” – jelentette be az örömhírt Ember Márk és Kirády Marcell, továbbá a videóból az is kiderül, hogy minden fontos szereplő ott lesz az előadásban. Még Marics Peti is csatlakozni fog a stábhoz, ami nem feltétlenül volt egyértelmű tény, mert a nagy bejelentésről elkésett.

Az Operáról leválasztott és „a magyar musicalek otthonaként újjáéledő” Erkel Színházat immár Szente Vajk vezeti. Ebben a felállásban pedig az idei őszi lesz az első évada. Hogy milyen műsortervvel készülnek, arról május másodikára ígértek bővebb tájékoztatást. Viszont így azt már most is lehet tudni, hogy jövőre, Valentin-napon a színházba járó közönség is megtekintheti a Hogyan tudnék élni nélküled? színpadi verzióját.

Rengetegen rajonganak a Demjén-filmért

Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell hármasa sok női szívet meghódított a filmvásznon, de persze a többi színésznek és az ikonikus slágernek is köszönhető a siker. Nem meglepő, hogy akadnak, akik többször is jegyet váltottak a mozira – köztük a Megasztár énekese, Bánsági Petronella, aki a Borsnak korábban elmondta, többször is megnézte a filmet: a harmadik alkalommal pedig már mellette ült a főszereplő, Marci, és a kezét fogta párjaként… De nem ő az egyetlen, aki triplázott, vagy akár még többször is beült a filmre. Ember Márk nemrégiben egy olyan nézővel találkozott, aki már nyolcvanszor látta az alkotást.

A Hogyan tudnék élni nélküled? minden fontos szereplője ott lesz az Erkel Színházban is / Fotó: Bánkúti Sándor

A Kuplung zenekar ott lesz az Erkel Színházban

A film fikciós fiúbandája, a Kuplung zenekar is természetesen ott lesz az Erkel Színházban. Ez talán nem is annyira meglepő, hiszen annyira belopta magát a nézők szívébe, hogy egy lelkes rajongó Facebook-csoportot szervezett “Kuplung koncertet az Arénába” felkiáltással. Az alkotók azt mondták, hogy ha összejön a 15 ezer tag, megszervezik a koncertet, azóta viszont már 25 ezernél jár a létszám. Kirády Attila korábban elmondta, hogy ehhez a projekthez nagyobb volumenű szervezés szükséges, de szerinte év végére már valósággá válhat.