Ő lenne Ember Márk legnagyobb rajongója? Nem hiszed el, hány mozijegyet vett ez a lány

Hónapok óta vezeti a nézettségi listákat a Hogyan tudnék élni nélküled? című zenés, romantikus film. A Demjén Ferenc slágereire építő mozi hivatalosan is a legnézettebb magyar film a rendszerváltás óta: immár több mint 740 ezer mozijegyet adtak el rá. Ember Márk most leleplezte a film talán legnagyobb rajongóját.

Ember Márk álla is leesett, amikor meglátta ezt a mozijegy-gyűjteményt a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmről (Fotó: Czinege Melinda / HAON)

Többen is repetáztak a filmből...

Ember Márk, Marics Peti és Kirády Marcell hármasa sok női szívet meghódított a filmvásznon, de persze a többi színésznek és az ikonikus slágernek is köszönhető a siker.

Kirády Marcell, Ember Márk és Marics Peti „zenekarát” többször is látni akarták... (Fotó: Mediaworks archív)

Nem meglepő, hogy akadnak, akik többször is jegyet váltottak a mozira – köztük a Megasztár énekese, Bánsági Petronella, aki a Borsnak korábban elmondta: többször is megnézte a filmet: a harmadik alkalommal pedig már mellette ült a főszereplő Marci és a kezét fogta a párjaként… De nem ő az egyetlen, aki triplázott, vagy akár még többször is beült a filmre.

A filmben Tatai Gergőt alakító Ember Márk egy szelfit osztott meg a film egyik legnagyobb imádójával…

Ember Márk elszánt rajongóval fotózkodott, a jegyeket is megmutatták (Fotó: Instagram)

„Tegnapi előadás után Debrecenben találkoztam Hannával, aki már nyolcvanszor látta a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet” – írta a szelfihez a színész, aki a több tucat mozijegyről készült fotót is mellékelte a közösségi oldalára töltött fotóhoz.

Rekordot döntött a Hogyan tudnék élni nélküled?

Ahogy arról márciusban az Origo is beszámolt:

„A Hogyan tudnék élni nélküled? sikerére igazán büszkék lehetünk. Magával ragadó, mindannyiunk számára kedves hangulata, a kiváló tehetségű, legifjabb színészgeneráció java egy csapásra meghódította nézők szívét, és ez az, ami igazán számít. Hiszen egy film igazi kritikusa mégiscsak a közönség. A 750 000-es nézőszám a ’89 utáni hazai filmtörténet egyedülálló sikere, amely bebizonyította, hogy hatalmas igény van a közönség részéről az eredetiséget és a magyar kultúra kincseit ötvöző minőségi produkciókra” – nyilatkozta a magyar musical sikere kapcsán Káel Csaba, a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos, a Nemzeti Filmintézet igazgatóságának elnöke.