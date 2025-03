Húsvéti időjárás: nem fogod elhinni, milyen napokat hoz a ünnepi hétvége

Az éves szabadságokat tervezgetve valószínűleg neked is eszedbe jutott, hogy már most ránézz a húsvéti hétvégére. Éppen ezért nemcsak azt áruljuk el, hogy idén mikorra esik például húsvéthétfő, hanem azt is, milyen lesz a húsvéti időjárás.

Egyelőre úgy néz ki, hogy kellemes lesz az idei húsvéti időjárás Fotó: Somogyi Hírlap

A tavaszi napéjegyenlőség idén 2025. március 20-án, csütörtökön délelőtt volt. Az azt követő első holdtölte április 13-án, vasárnap lesz, az ezt követő első vasárnap pedig húsvét első napja, április 20., míg húsvéthétfő április 21.

Az AccuWeather időjárás előrejelzése szerint a húsvéti hétvége első napján, azaz április 18-án szombaton éjjel 10, nappal 20 fok körüli hőmérsékletre számíthatsz. A nap nagy részében süt majd a nap és a kevés felhőből csapadék sem várható.

Április 19-én, azaz húsvétvasárnap még jobb időre van kilátás. Míg az éjszakai hőmérséklet az előző napihoz hasonló lesz, addig a nappali hőmérséklet pár fokkal feljebb kúszik, így akár 21-22 fok is lehet. Ráadásul egyre kevesebb felhő lesz majd az égen, így érdemes a nap nagy részét a szabadban tölteni.

Húsvéthétfőn (április 20.) marad a kellemes időjárás, sőt már az éjszakai hőmérséklet is emelkedni fog egy picit. Így az ünnepi időszakra meglehetősen jó időben lesz részed, ám egész napos szikrázó napsütésre ne számíts. Ezt követően némi csapadék és vihar is érkezhet a térségbe. Április 21-én kedden ugyanis borultabbnak ígérkezik a nap, mint az megelőzően.

Egyelőre azonban ne rohanjunk ennyire előre. Előbb lássuk, mire számíthatsz a mostani hétvégéhez közeledve. A Köpönyeg időjárás előrejelzése szerint március 21-én pénteken még országszerte kitart a napsütés, legfeljebb vékony fátyolfelhők jelenhetnek meg az égen. A délies szél a Dunántúlon helyenként megélénkülhet. Kora reggel -6, +2, délután 14-18 fok várható.

Szombaton kezdetben keleten, északkeleten lesz napos az idő, délután pedig nyugaton, délnyugaton süthet ki a nap. Az erősen megnövekvő felhőzetből kezdetben csak helyenként, majd a nap második felében többfelé várható eső, zápor. A déli-délkeleti szél a középső megyékben és a Dunántúlon sokfelé megélénkül, utóbbi tájakon megerősödik, nyugaton néhol viharossá fokozódik. Napközben 11-18 fokra van kilátás.