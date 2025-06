"Nyílt házasságban élünk, a harmadik fél kitölti a köztünk lévő űrt"

Őszintén vállalja azt a 30 éves Hayley Folk és a 45 éves Kyle, hogy teljesen nyitott házasságban élnek, annak minden előnyével. Legyen szó romantikus vagy szexuális kapcsolatról, mindkettő belefér a másiknak valaki mással az örök hűségeskü mellé. Randipartnereiket leginkább applikációkon keresztül találják és rendkívül szeretik, amikor egy harmadik fél csatlakozik kettősükhöz akár csak érzelmi kapcsolódás terén is. Ezzel ugyanis nem csak szexuális fantáziáikat tudják kiélni, hanem, mint fogalmaztak, betöltik a köztük lévő "űrt" is a mindennapokban.

Nyílt házasságban élnek. Fotó: Pexels illusztráció

Egyiküknél sincs limit arra, egyszerre hány emberrel randizhatnak. Ennek ellenére, amikor úgy érzik, túl sok az egész, minden alkalommal tartanak egy őszinte beszélgetést és ez az, ami miatt úgy vélik, tökéletesen működik nyílt házasságuk. Ezzel ugyanis nem csak a féltékenységet tartják kordában, de az egymással való kommunikációt is javítják. Ehhez persze az is kellett, hogy néhányszor ellátogassanak egy párterápiára is.

Az őszinte kommunikáció az érzéseinkről sokat segít utunk navigálásában. Éppen ezért néha, ha túl sok minden jött össze, akkor nem megyünk el mással randizni. Nem bánjuk, ha a másik érzelmi vagy szexuális kapcsolatot folytat mással, de egy szabályunk van: az estéket mindig együtt töltjük

- közölte Hayley kiemelve, ő bizony képes arra, hogy egyszerre több embert is szerelemmel szeressen.

Kyle kijelentette, hogy azért szereti a kettősünket annyira, mert tökéletesen működik az, amit művelünk még akkor is, ha neki ez az első nem monogám kapcsolata

- árulta el az íróként dolgozó feleség hozzátéve, férjének például komoly gondot okozott előző kapcsolataiban, hogy munkája miatt sokat utazik és néha bizony flörtölni akart. Hayley azonban szereti hallani ezeket a történeteket. Ezt teszi szerintük igazán őszintévé és megbízhatóvá a házasságukat, írja a DailyStar.