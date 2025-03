Itt a tavasz: napsütéssel, felmelegedéssel és kettős fronthatással támad fel az időjárás

A hét közepétől végre visszatér a valódi tavaszi időjárás. Több fokkal melegszik a hőmérséklet, és végre előbújik a napok óta felhők mögött bujkáló napocska is. Csütörtökön túlnyomóan napos, derült időre számíthatunk, kizárt a csapadék. 11 és 17 fok közé melegszik a levegő, kellemes tavaszi idő valószínű.

Végre elkezdődik az igazi nagy betűs tavasz / Fotó: Pexels/Illusztráció

Pénteken ragyogó napsütésre van kilátás, de estétől néhol már megnövekszik a felhőzet. Nem alakul ki csapadék. 13 és 19 fok közötti értékeket mérhetünk, tehát további melegedés várható.

Szombaton a gyakran erősen felhős égből főleg a délutáni órákban fordul elő néhol záporeső. A déli szél élénk marad. Folytatódik a melegedés: délután akár 20 fok is lehet.

Vasárnap erősen felhős idő ígérkezik, de csak elszórtan fordul elő kisebb eső, zápor. A déli szél sokfelé megerősödik. 15 és 20 fok között változik a csúcshőmérséklet - számolt be róla a Köpönyeg.hu.

Van egy rossz hírünk is

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke) - számolt be róla a meteorológiai oldal szakértője.