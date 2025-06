Nagyágyút igazoltak A hihetetlen család 3. részéhez

A Hihetetlen család 3 ezúttal nem Brad Bird rendező kezei alól kerül ki. A franchise első két darabját még ő írta és rendezte. Mindkét film hatalmas siker volt, úgyhogy nagy a nyomás az új alkotón. A harmadik részt egy olyan rendező kapja, aki az elmúlt években már bizonyította, hogy van érzéke az animációs filmekhez. Peter Sohn rendező olyan mozik atyja, mint a nagysikerű Dinó tesó, vagy az Elemi, melyben a szereplők természeti elemek, akik emberi tulajdonságokkal rendelkeznek.

A Hihetetlen család 2004-ben lopta be magát a szívünkbe (Fotó: holly / northfoto)

A Hihetetlen család 3-mal kapcsolatban találgatnak a rajongók

Az első részben a családfő, Bob játszotta a kulcsszerepet, míg a második főként Helenre, az anyára koncentrált. Ebből kiindulva a rajongók a Redditen már elkezdtek találgatni, vajon mi vagy ki lehet a harmadik rész középpontjában. A legtöbben azon a véleményen vannak, hogy ezúttal a gyerekek játsszák majd a főszerepet, különösen a legidősebb lány, Violet karaktere az, akit érdemes lenne kibontani. Egyrészt legidősebb testvérként valószínűleg az a sorsa, hogy később ő vigye tovább a család örökségét. Másrészt szuperképessége – azaz, hogy láthatatlanná tud válni – még rejt magában kiaknázatlan potenciált.

Violetről, a legidősebb testvérről szólhat a Hihetetlen család harmadik része (Fotó: holly / northfoto)

Mit tudunk a Hihetetlen család karakterekről a folytatásban?

Peter Sohn 2000 óta dolgozik a Pixarnál. Kezdetben csak közreműködői feladatokat látott el, például a Nemo nyomában című nagysikerű mesefilmben. Már az első Hihetetlen család elkészítésében is részt vett, így nem idegen számára a történet. Brad Bird, a franchise első két filmjének írója és rendezője felkarolta Sohnt és mentorként terelgette a pályán. Bird jó mentornak bizonyult, ugyanis 2015-ben Sohn elkészítette első egészestés animációs filmjét, a Dinó tesót, mely itthon is rendkívül nagy sikernek örvendett. Sohn nem csak rendezte a filmet, de az egyik karakter hangját is ő kölcsönözte. Második önálló alkotása a 2023-ban megjelent Elemi egészen egyedülálló látványvilággal büszkélkedhet. Saját bevallása szerint személyes családi élményei ihlették a film központi témáját. Szülei bevándorlókként érkeztek Amerikába, ahogy a mese szereplői is Elemetropoliszba. A filmet a legjobb animációs film kategóriában Oscar-díjra is jelölték.