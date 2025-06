/Így derítheted ki, mit tud rólad valójában a ChatGPT – jóval többet, mint hinnéd!

Barry Collins tech-szakértő elárulta: amikor feltette eme kérdést a programnak, az elkezdte listázni a róla begyűjtött összes információt, kezdve attól hogy hol él, mik a hobbijai, mit dolgozik, milyen zenéket hallgat, keresztül azon, hogy hová szeretne költözni, milyen egészségügyi gondjai vannak, milyen autó vásárlását tervezi, egészen odáig, hogy milyen anyagi helyzetben van, és milyen a családi állapota. A tech-szakértő hozzáteszi: tudomása szerint ezen információkat a különböző beszélgetések, feladatkiosztások során mind ő maga osztotta meg a programmal – tehát az AI nem “kémkedett” utána, csupán “szorgosan jegyzetelt”.

Apropó, jegyzetelés: ha a program valami olyan információt lát, amit elmentésre érdemesnek tart, azt jelzi is. Ha egy ilyen mentésnél az erről érkező üzenetre kattintunk, láthatjuk is, mit mentett el épp a program, sőt, kezelhetjük is a mentéseket.