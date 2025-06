/Kill Bill 3 és Godzilla 2: Nagy filmes folytatások, amelyek sosem készültek el

Kill Bill, Forrest Gump és Harcosok klubja: Vannak filmek, amelyek olyannyira ikonikusak, hogy vétek lenne megpiszkálni és folytatást szőni köré, de mégis megpróbálkoznak vele. Emellett persze akadnak olyan alkotások is, melyekről szabályosan üvölt az, hogy ez márpedig folytatást követel, ám valami mindig közbejön. Friss példa az utóbbira a Matt Reeves által dirigált, Robert Pattinson-féle Batman 2. része, amelyre évek óta hiába várnak a rajongók. A forgatókönyv még mindig nincs kész, a premiert már két alkalommal is elodázták egy évvel, még maga a főszereplő is többször hangot adott frusztrációjának, de még mindig semmi. Így könnyen megeshet, hogy ez a film is egyre közelebb kerül ahhoz, hogy felkerüljön Hollywood hírhedt, „soha el nem készült folytatások” című listájára. És hogy mik szerepelnek már ezen a listán? Az Origo összegyűjtötte.

Kill Bill 3: Uma Thurman nem mutatott komoly érdeklődést a film iránt (Fotó: KPA Honorar & Belege / Fotó: Northfoto)

Tarantino klasszikusa: Kill Bill 3.

Hiába jelent meg több mint 20 éve, Quentin Tarantino számtalanszor utalt rá az évek alatt, hogy a Kill Bill története nem ért véget. A befejezettnek hitt bosszúsztorit nem Beatrix Kiddóval szerette volna folytatni a korunk neves direktora, hanem azzal a kislánnyal, akinek édesanyját Uma Thurman karaktere a szeme láttára ölte meg. Ez szolgáltatta volna a harmadik fejezet felütését, a direktor viszont mindig azt mondta, csakis akkor hajlandó belevágni, ha van igazán jó történet, és ha a karakterek megértek a visszatérésre. Az évek teltek, a harmadik rész pedig nem készült el. Thurman sem mutatott komoly érdeklődést, közben a színész és a rendező kapcsolata is megromlott, Tarantino pedig már az utolsónak szánt filmjével sem akar annyira foglalkozni.

Harcosok klubja 2.: Pedig még a sztorija is jó lett volna

Noha a 90-es évek egyik legmeghatározóbb mozija, azaz a Harcosok klubja második része ugyan sose került vászonra, képregény formájában 2015-ben megjelent a folytatás Chuck Palahniuk jóvoltából. A történet főhőse már családos ember, de Tyler Durden újra felbukkan. Bár a sztori alapvetően érdekes, David Fincher, Edward Norton és a gyerekeivel minden kapcsolatot megszakító Brad Pitt sem fente fente igazán a fogát egy második részre. Az első (és egyben egyetlen) fejezet ugyanis túl kerek volt ahhoz, hogy tényleges második rész készüljön. A kultikus státusz pedig inkább visszatartotta, semmint ösztönözte a stúdiókat.