Szívmelengető: nem hiszed el, mit ajánlott fel egy cukrász a 107 éves Gizi néninek - Videó

Nemcsak az olvasók, de az internet egész népe a szívébe zárta a 107 éves Nemecz Gizellát, avagy, ahogy mindenki hívja, Gizi nénit. A Bors elsők között számolt be az asszony elképesztő életéről: az asszony ugyanis az I. világháború idején született, fiatalként átélte a véres II. világháborút, majd az 56-os szabadságharcot is. Nem csoda, ha sokakat meghatott, másokat elgondolkodtatott, míg egyeseket egyenesen megihletett a nem mindennapi élettörténete – köztük egy fiatal tortakészítőt is.

Liza megható felajánlást tett a 107 éves Gizi néninek Fotó: Olvasói fotó

Gizi néni ugyanis az átéltek ellenére is boldog, teljes életet él mind a mai napig: fiatalokat meghazudtoló fittséggel éli mindennapjait, eljár otthonról, keresztrejtvényt fejt, buzgón olvas, gobelinezik – és a mai napig pontosan emlékszik elképesztő életének miden eseményére:

- Én átvészeltem a II. világháborút, senkinek nem kívánom azt, amit én Budapesten átéltem. A Fogaskerekűvel szemben lévő házban laktunk, amikor 1944. karácsonyán, karácsony első napján, vasárnap bombatalálat érte a konyhánkat. Ha én akkor nem viszem le az édesanyámat és a keresztanyámat a pincébe, akkor ők nem élték volna túl azt a háborút – osztotta meg korábban emlékeit a Borssal Gizi néni.

Lassan azonban újabb mérföldkőhöz érkezik nem mindennapi élete: betölti a 108. életévét. Bár videónk után százak kívántak előre boldog születésnapot Gizi néninek, egyiküket, egy tehetséges tortakészítőt olyannyira megérintette az asszony története, hogy egy nem mindennapi felajánlással fordult a család felé:

Szeretném elkészíteni ajándékba a 108. születésnapjára a tortát

– jelezte Liza, a Liza torta és desszertműhely tulajdonosa a Bors TikTok-videója alatt. Lapunk felkereste a cukrászt, aki elmondta: miután megnézte a videót, rögtön írt:

Kedvességből gondoltam, hogy megcsinálom neki a tortát

– mesélte lapunknak Liza, aki bár fodrászként lépett a munka világába, de legbelül már kiskorában is érezte, hogy a sütés lesz az ő életútja:

- Gyerekkoromban is szerettem sütni, már 5-6 évesen besegítettem a nagymamámnak. Bár fodrász lett az első szakmám, de éreztem, hogy nem vagyok a helyemen. Mikor megsütöttem az első tortám, az szuper lett! Akkor éreztem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. Lehet, viccesen hangzik, de mint egy isteni sugallat, szinte hallottam a fejemben, hogy ez az én utam: süss! - magyarázta Liza. Tavaly nyitotta meg műhelyét, ahol főleg dizájnertortákat készít rendelésre. Népszerűsége egyre csak növekszik, amiben segíti, hogy férje is mindenben támogatja, emellett mesterére is bármikor számíthat: