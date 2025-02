"Menekülnek, megfigyelnek, megszállnak" - egyértelmű választ kaptunk az idegenek szándékairól

Egyre több emberben él a gyanú, hogy a földönkívüliek bolygónkra látogatása már nem is pusztán fantazmagória, hanem nagyon is a valóság. Egyre több jel mutat ugyanis arra, hogy már jelen vannak és valamilyen tevékenységeket hajtanak végre. Nemrég egy vidámpark fölött jelent meg egy rejtélyes UFO, a körmeneten is UFO-t észleltek, de már Mark Zuckerberg is gyűjtött bizonyítékokat. Ennek alapján nem meglepő, ha az emberek többsége tudni szeretné, hogy mit akarnak itt.

Már sejteni lehet, mi az idegenek szándéka a Földdel

Bár hivatalosan még nem ismerték el, hogy a földönkívüliek jelen vannak, egyre nehezebb eltitkolni a tényt, hiszen egyre látványosabb a tevékenységük. Noha egykori katonai tisztek és befolyásos emberek már szivárogtattak ki információkat, a világ kormányai még nem tettek bejelentést arról, hogy miért vannak itt a lények. Mindazonáltal az emberek tudni szeretnék a lehetséges indítékokat. Éppen ezért most a Mesterséges Intelligenciától kérdeztük meg, hogy mi lehet az oka annak, hogy az idegenek a Földre látogatnak. A válasz sokakat meg fog döbbenteni.