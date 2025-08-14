UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Felfoghatatlan tragédia: órákkal a koncert előtt halt meg az Oasis zenekar rajongója

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 14. 17:35
A férfi életét a mentősök sem tudták megmenteni.
Megrendítő tragédia történt: egy Oasis-rajongó néhány órával azelőtt halt meg, hogy megnézhette volna az újra együtt zenélő banda fellépését Edinburgh-ban.

gyász, gyertya
Órákkal a koncert előtt hunyt el az Oasis-rajongója Fotó: unsplash.com

Alessandro Croce, egy 30 éves fogorvos Teramóból, Olaszországból, repülővel érkezett, hogy megnézze Liam és Noel Gallagher második koncertjét a Murrayfield Stadionban Edinburgh-ban a múlt héten, amely az Oasis Live '25 turnéjuk része volt az Egyesült Királyságban és Európában.

Sajnos azonban soha nem láthatta a teltházas koncertet, mert néhány órával korábban rosszul lett a szállodájában és meghalt. A mentősök és barátai megpróbálták megmenteni, de erőfeszítéseik nem jártak sikerrel. A végzetes tragédia egy másik Oasis-rajongó szomorú halála után történt, aki a Wembley-ben egy magas lelátóról zuhant le.

Alessandróra szerettei úgy emlékeznek, aki a munkája mellett, imádott kosárlabdázni. Szülővárosának polgármestere, Gianguido D'Alberto, megható sorokkal emlékezett a férfire:

Teramo városa egységesen gyászolja Alessandro Croce. A Croce családjának a városvezetés és az egész közösség részvétét és együttérzését fejezem ki ebben a nehéz időben.

A fogorvos kosárlabdacsapata is megemlékezett a férfiről, a BasketBall Teramo elnöke, Antonina Fidecaro így nyilatkozott:

– Alessandro nemcsak csapatunk oszlopos tagja volt, hanem történelmünk szerves része és egyesületünk szíve is. Alessandro hat szezont játszott csapatunkban, 2012-ben és 2013-ban ő volt az első csapatkapitányunk. Életét a kosárlabda iránti szenvedélyének szentelte, és példaképpé vált mindannyiunk számára, a legfiatalabbaktól a veteránokig, az elkötelezettség, a lojalitás és a sportszerűség terén. Hiánya pótolhatatlan űrt hagy mindannyiunkban, nemcsak a pályán, hanem mindenekelőtt a szívünkben.

Úgy tudni, hogy Alessandro családja Skóciába repül, hogy a héten hazaszállítsa a szerettük holttestét Olaszországba - írja a Daily Star.

 

