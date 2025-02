Kitálalt a szakértő: Mark Zuckerbergnek bizonyítéka van a galaxisunkban lévő idegenekről, de eltitkolja azokat

Mark Christoper Lee díjnyertes filmrendező és "ufológus" azt állítja, a Facebook vezérigazgatójának, Mark Zuckerberg bizonyítékot talált a galaxisban intelligens élet létezésére, csupán eltitkolta azokat, mert fél attól, hogyan reagálnának rá az emberek és a média. Mindezt azok után, hogy a tech-milliárdos létrehozott egy SETI programot, ami a földön kívüli intelligenciát hivatott felkutatni. A SETI pedig két évvel ezelőtt fogadott is egy jelet a Proxima Centauritól, ami 4.2 fényévre van a Földtől. Ez pedig egy NASA-hoz tartozó professzor Simon Holland szerint biztos, hogy nem egy emberi űrszondától érkezett.

Azt állítja, a Facebook-vezérigazgató titkolja az űrlények létezését Fotó: Pexels

Professzor Simon Holland azt mondta nekem, hogy őt arról értesítette egy bennfentes, hogy a projekt kapott jele valóban létezik és az nem egy ember által készített űrszondától származik. Holland állítja, hogy a jel annak a jele, hogy földönkívüli élet van a Proxima Centauri rendszerében, azonban mivel aggódnak amiatt, milyen válasz érkezne erre a hírre, inkább nem hozzák nyilvánosságra az eredményt. Ezt pedig a SETI döntötte el

- közölte Lee kiemelve, Holland professzor egy olyan kutatócsoport tagjai is, akik az Földhöz hasonló exobolygókat vizsgálják, amely során bizonyítékot találtak arra, hogy létezik biológiai élet máshol is, csupán ezt sem hozták még nyilvánosságra. Pont úgy, ahogy a professzor szerint a kínaiak és az oroszok is rendelkeznek hasonló információkkal csupán titkolják őket még egy ideig, írja a DailyStar.