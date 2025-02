A szülők a testükkel próbálták védeni a gyerekeket - vörös izzással jelent meg az ufo a tömeg fölött

Melyik gyermek ne álmodozna arról, hogy egy nap eljut a Disney Worbe. Azok, akik szerencsések, ha sokáig kérlelik a szüleiket, egy nap megkegyelmeznek nekik, és elkezdenek gyűjteni annyi pénzt, hogy finanszírozni lehessen egy ilyen kiruccanást. Az amerikaiak viszonylag könnyebben meg tudják oldani, hiszen nekik nem kell a fél világot átrepülni családostul, hogy elmenjenek egyet vidámparkozni, az európaiaknak azonban meglehetősen hosszú (és költséges) utazásra kell adniuk a fejüket. Érkezzenek akárhonnan is, a gyerekek imádnak ebben a vidámparkban szórakozni. Nemrégiben azonban rettenetes látvány traumatizálta a kicsiket és a nagyokat is egyaránt. Egy vöröslő UFO jelent ugyanis meg a tömeg fölött.

A vidámparkban is látták az ufót

Ahogyan azt a Bors is nemrégiben megírta, a közelmúltban a floridai Orlandóban a Disney World látogatóinak maradt tátva a szája, amikor hirtelen egy izzó vörös UFO-t pillantottak meg, az éjszakai égbolton. Az egyik szemtanúnak sikerült videóra vennie az azonosítatlan repülő objektumot, amelyet később a közösségi médiában is közzétettek: a találgatások azonnal megindultak, azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi látható a felvételen, valamint hasonló észlelésekről is érkeztek beszámolók.



A szülők és a gyermekek is nagyon megrémültek, amikor ezt a különös alakzatot kiszúrták az égen, és kitört a pánik. Nagyon sokan a gyerekeket kezdték védeni és átölelték őket, félve attól, hogy esetleg leszáll a hajó, és különös lények szállnak ki belőle. Sokan azonban próbáltak józanul gondolkodni, és racionális válaszokat keresni.

Az Oinegro arról számol be, hogy már találtak is az esetre ésszerű magyarázatot. Elképzelésük szerint a SpaceX Falcon9 rakétakilövését láthatták a vidámpark vendégei, és ez magyarázza azt is, hogy sok helyütt is látták ugyanezt a vöröses égi jelenséget. A szkeptikusok azonban a fejüket rázzák, és rámutattak arra, hogy mostanában szinte valamennyi UFO-észlelést Elon Musk ketyeréivel próbálják megmagyarázni.