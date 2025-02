Kemény hidegfront csapott le ránk, de jön az újabb fordulat a frontérzékenyek számára!

Az időjárás most is próbára teszi a hidegfrontra érzékenyeket – fejfájás, levertség és fáradtság keserítheti meg a mindennapokat. A hőmérséklet-ingadozás különösen megviselheti azokat, akik érzékenyek az időjárási változásokra. De van egy jó hír is: nem kell sokáig tűrnünk a zimankót, mert a hétvégén (febr. 08-09.) érkezik a fordulat!

Fagyos reggelek, élénk szél és meglepő fordulat érkezik a hidegfront után Fotó: Pexels / Pexels

Szombaton

Bár a reggel még csípős volt, akár -4 fokig is süllyedhetett a hőmérséklet, délután már kellemesebb, +6 fok körüli értékeket mérhettünk. A délkeleti szél azonban élénk maradt, így a hőérzetünk is hűvösebb lehetett. A változékony légköri viszonyok miatt a frontra érzékenyek továbbra is tapasztalhatnak fejfájást és fáradtságot.

Vasárnap

Míg az ország egyes részein a napsütésé lesz a főszerep, addig a Dunántúlon a borongós égbolt uralkodik majd. Csapadék nem várható, de a reggel fagyosan indul: akár -6 fokig is lehűlhet a levegő! Kora délutánra viszont már 4-9 fokig melegedhet az idő, így némi felmelegedésben is bízhatunk. A délelőtti órákban a ködhajlam miatt helyenként romolhatnak a látási viszonyok.

Hétfőtől

A hét elején túlnyomóan napos időre számíthatunk, csapadék nélkül. A reggeli fagy még előfordulhat, de napközben ismét +6 fok körüli átlaghőmérsékletet mérhetünk - írta meg a köpönyeg.hu.

A hidegfront hatása

A hidegfront után érkező enyhébb idő megkönnyebbülést hozhat a frontra érzékenyeknek, de a hőmérséklet-ingadozás és a szél változatlanul kihívást jelenthet. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás, fáradtság és alvászavarok is könnyen előfordulhatnak. Ezért érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a pihenésre és a réteges öltözködésre! A frontra érzékenyeknek még ki kell tartaniuk pár napig, de a következő hét már sokkal kellemesebb időt hoz!