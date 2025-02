Őrületes újítást jelentett be a Google: ez a magyarokat is érinti

Az Google új Ask For Me funkciója érdekes ötletet tár a felhasználók elé.

A Google-t jól ismerjük az innovativitásáról Fotó: Pexels/AS Photography (Képünk illusztráció)

Új Google funkció

Az új funkció lényegében összegyűjti az információkat bizonyos vállalkozások árairól és elérhetőségéről, hogy neked ne kelljen. Bár jelenleg limitáltak a lehetőségek, de hamarosan több százra bővülhet a híváslista. Rose Yao, a Google keresési termékért felelős alelnöke így nyilatkozott:

"Új kísérlet indult a Search Labs-en: a mesterséges intelligencia segítségével az felhívhat vállalkozásokat, hogy megtudja, mennyit kérnek egy szolgáltatásért és mikor érhetők el, ilyen lehet például egy minél hamarabbi olajcsere a közeli szerelőktől. Most éppen autószerelő műhelyekkel és körömszalonokkal tesztelünk, hogy lássuk, hogyan segíthet az AI a vállalkozásokkal való kapcsolattartásban és a dolgok elintézésében."

Mivel a funkció még tesztelés alatt áll, Yao figyelmeztetett, hogy a kapacitása korlátozott, ezért a felhasználók várólistára kerülhetnek.

Az Ask for Me egy régi Google-funkció, a Duplex vázát használja, amely egy mesterséges intelligenciával működő rendszer volt, amely időpontokat és foglalásokat készített a felhasználók számára-írja a The Sun.

Az Ask for Me eléréséhez engedélyezni kell a funkciót a Google Search Labsben. Ha engedélyezve van, akkor a keresőben keresésekor megjelenik a Kérdezz engem felirat. Neked csak meg kell adni a mesterséges intelligenciának minden szükséges információt a foglaláshoz. A Google egy sor kérdést fog feltenni, maradva az autószerelős példánál, hogy olajcserére van-e szüksége, milyen típusú autója van, és mikorra szeretne időpontot kérni.